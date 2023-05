Articolo »

19 maggio 2023

19 maggio 2023

Sabato 20 e domenica 21 maggio È il weekend di ‘Coniolo Fiori’: animazioni e la mostra florovivaistica Il più importante appuntamento del settore con intrattenimenti ed enogastronomia

di Chiara Cane

Tutto è pronto per la nuova edizione di ‘Coniolo Fiori’ in programma sabato 20 e domenica 21 maggio dal borgo panoramico affacciato sul Po qual è Coniolo. Dalle 9 alle 19, con ingresso libero, partirà la grande mostra mercato florovivaistica allestita nel centro storico del paese arricchita da numerosi momenti di animazione, intrattenimento ed enogastronomia.

Per l’occasione, Coniolo alta verrà colorata e profumata a festa da un centinaio di espositori, tra i quali il più importante ibridatore italiano di rose moderne qual è Rose Barni di Pistoia. Inoltre, ci saranno: i Vivai Pozzo di Cavaglià, con una piccola parte della ricchissima collezione di rose inglesi David Austin, i Fratelli Gramaglia di Collegno, che presenteranno anche una collezione di basilico, il Vivaio Angelo Paolo Ratto di Albenga, con una collezione di lavande, erbacee perenni e graminacee, il Vivaio Buffa, con le peonie, il Vivaio Giani per i rampicanti e la Floricoltura Graziella con le piante fiorite selezionate e non comuni.

Al lungo elenco, si aggiungeranno: Liviana Nifantani (arbusti ricercati), Tutto Zucche (piante orticole e particolari); il Vivaio Le Muse, direttamente dalla campagna di Lanuvio (Roma); tra gli espositori artigianali, invece, Le Ceramiche Fiabesche di Giuliana Bellina.

«Tante adesioni, moltissime conferme e non poche novità tra cui Mathilde e Gabriel Lunven che giungeranno alla transalpina Saint-Priest dove, dal 1988, organizzano la terza più importante manifestazione florovivaistica di Francia, ben prima che nel Piemonte nascesse l’evento di Masino - spiegano gli organizzatori - Domenica pomeriggio, Mathilde interverrà (alle 16,30) al termine della conferenza di Monica Botta (alle 15,30), specializzata in progettazione e realizzazione di giardini terapeutici».

Al pomeriggio di incontri e dialoghi condotto dall’agronomo e giornalista Renato Ferretti, interverranno, anche, la specialista in progettazione e realizzazione di giardini Monica Botta (15,30), la stessa Lunven (ore 16,30) ed i pistoiesi Renato Ferretti ed Ilaria Bonanno. «Un legame, quello col Pistoiese, che si rinsalda col Premio Massimo Matteini che, sabato mattina in piazza Moncravetto (ore 11), verrà consegnato ad Arturo Croci (giornalista, scrittore, divulgatore tecnico e punto di riferimento per la floricoltura non solo nazionale). Diversi, poi, i laboratori riservati ai bambini organizzati nel pomeriggio di sabato da Silvia Fumagalli per il Parco del Po Piemontese e, in entrambe le giornate, da Chiara Brunori di ‘Verdi e Contenti’ ed Abc del giardinaggio, unitamente a Luca Recchiuti che parlerà di piante tropicali e sub tropicali. Ad accogliere i visitatori ci saranno gli allestimenti lungo l’abitato e le piazze del borgo, frutto del lavoro del garden designer Marco Marinone e delle aziende Il Pollice Verde, Vivai Varallo di Stefano Gilardino e Floricoltura La Gattola dei fratelli Leporati. Grazie alla collaborazione con l’IIS Leardi, saranno garantite le visite al Museo Etnografico ‘Coniolo, il paese che visse due volte’ (dalle ore 11 alle ore 18 con ingresso libero) e l’accoglienza all’infopoint.

La parate gastronomica verrà affidata ai volontari della Pro loco, presso lo stand di piazza Moncravetto, mentre le strutture ricettive del paese proporranno piatti e menu a tema.

Diversi saranno poi gli espositori del settore agroalimentare tra cui i formaggi a latte crudo della montagna pistoiese.

Nel “salotto” di piazza Moncravetto il pubblico avrà infine modo di conoscere “Il Monferrato in Piazza”. Nel parco Moncravetto ci saranno dieci pannelli fotografici delle opere del fotografo Pier Giuseppe Bollo dal titolo “Panorami Monferrini” (opere premiate nel tour d’arte in Europa e in Usa).

Infine, durante la manifestazione, il Comune di Coniolo sottoscriverà il documento di adesione all’accordo “Custodi di Orchidee”. Coniolo Fiori è organizzata dal Comune attraverso l’Associazione Coniolo è… e gode del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, dell’Ente Parco del Po Piemontese, dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini ed Asproflor Comuni Fioriti.