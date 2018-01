Articolo »

19 gennaio 2018

19 gennaio 2018 Alessandria

Sanità: dal 2019 l'Asl sarà accorpata all'Aso di Alessandria

di r.m.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità, ha approvato oggi, venerdì 19 gennaio, la proposta di delibera che prevede l’accorpamento dell’Asl e dell’Aso di Alessandria.

«Era stato il Consiglio regionale, con una mozione proposta dal presidente della IV Commissione e approvata il 17 ottobre scorso, ad impegnare la Giunta regionale a presentare un atto in tal senso, in base agli strumenti previsti dalla legge regionale 18/2007 “Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale”».

«L’accorpamento sarà operativo dal 1° gennaio 2019 e la proposta dovrà ancora essere discussa dal Consiglio regionale, dove ci sarà modo di approfondire tutti i dettagli dell’unificazione, che rientrerà però in un più ampio quadro di programmazione al quale l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte sta lavorando e che è stato illustrato questa mattina nel corso della seduta della Giunta regionale».

Si tratta della proposta «di un piano per rendere più efficiente la gestione del sistema sanitario regionale: l’obiettivo finale è liberare risorse da investire nella crescita dei servizi sanitari. La strada potrebbe essere quella della nascita di AS@P, una nuova azienda sanitaria piemontese, operazione in linea con le esperienze consolidate in Emilia Romagna (2011), Toscana (2014), Liguria e Veneto (2016) dove le competenze dei servizi di supporto sanitari e operativi a valenza regionale sono state assegnate ad apposite aziende regionali».

In queste Regioni «i costi gestionali si stanno riducendo e i risparmi vengono indirizzati allo sviluppo e alla qualità dei servizi assistenziali. La nascita della società non incrementerà i costi del personale perché verranno trasferite funzioni oggi esercitate dalle singole aziende sanitarie».