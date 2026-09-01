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Sempre più abitanti
Prasad dalla Florida al paese di Camino
Un 2026 in controtendenza per il centro monferrino
Nei giorni scorsi la comunità caminese si è arricchita di una nuova cittadina di nazionalità italiana. Il sindaco Sergio Guttero ha conferito con una semplice cerimonia la cittadinanza italiana a Prasad Vaishali, nuova residente nella frazione di Brusaschetto proveniente dal cuore di Hollywood che, però, non è il notissimo centro della città degli angeli, Los Angeles, ma della Florida.
L’arrivo della neo – caminese e neo cittadina italiana conferma un trend decisamente positivo e controtendenza per il Comune della collina monferrina e valcerrinese. Negli ultimi due mesi sono stati ben 10 i nuovi residenti. Di qui la domanda al sindaco Guttero viene spontanea, ma questo segnale di attrattività da dove viene. Cosa spinge persone di tutto il mondo e non solo a mettere radici propri nelle colline del Monferrato, facendone una scelta di vita?
La prima risposta risiede nella bellezza senza tempo del nostro paesaggio e nella forza della nostra offerta.
«L’amministrazione comunale ha impostato con determinazione un programma di attrazione turistica unico, che riempie praticamente tutti i fine settimana dell’anno. Proposte che spaziano dagli eventi culturali all’enogastronomia di eccellenza, fino agli appuntamenti musicali. Questa vivacità rende Camino un borgo estremamente dinamico: chi decide di acquistare casa e trasferirsi qui trova un ambiente dove è facile socializzare e vivere un’attività culturale e di intrattenimento vicina a quella dei grandi centri, ma con la qualità della vita di un paese».
Si, ma come scocca questa scintilla?
«Sempre più visitatori e stranieri, venendo a trascorrere i fine settimana da noi, si innamorano del territorio, comprano casa e decidono di rimanere. A questo si aggiunge l’interesse di tanti investitori che hanno acquisito e rilanciato le aziende agricole locali, trasformandole in veri e propri gioielli del territorio».
D’accordo sindaco ma il fascino del luoghi non è sufficiente a giustificare questo fenomeno ?
Certo, il fascino non basta se non ci sono i servizi. A fare la differenza è un borgo efficiente e vicino alle esigenze delle famiglie: a Camino abbiamo l’ufficio postale, l’ambulatorio medico, il dispensario farmaceutico, i servizi di collegamento in pullman verso Casale e un servizio d’asilo,grazie al comune di Pontestura d’eccellenza, con il trasporto scolastico che prende e riporta i bambini direttamente davanti alle scuole.
Che ruolo gioca in questo contesto la comunità di Camino?
Un altro dato estremamente «positivo è la crescita e la forza delle nostre associazioni locali, che lavorano con passione e voglia di fare fianco a fianco con l’amministrazione. Questo era un traguardo fondamentale che ci eravamo prefissati e che oggi stiamo raggiungendo con grande orgoglio. E, elemento per noi cruciale, abbiamo dimostrato una straordinaria capacità di accogliere e integrare al meglio chiunque scelga di entrare a far parte della nostra comunità».
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