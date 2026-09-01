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Comprensorio

05 settembre 2026

05 settembre 2026 Camino

Sempre più abitanti Prasad dalla Florida al paese di Camino Un 2026 in controtendenza per il centro monferrino

di Massimo Iaretti

Nei giorni scorsi la comunità caminese si è arricchita di una nuova cittadina di nazionalità italiana. Il sindaco Sergio Guttero ha conferito con una semplice cerimonia la cittadinanza italiana a Prasad Vaishali, nuova residente nella frazione di Brusaschetto proveniente dal cuore di Hollywood che, però, non è il notissimo centro della città degli angeli, Los Angeles, ma della Florida.

L’arrivo della neo – caminese e neo cittadina italiana conferma un trend decisamente positivo e controtendenza per il Comune della collina monferrina e valcerrinese. Negli ultimi due mesi sono stati ben 10 i nuovi residenti. Di qui la domanda al sindaco Guttero viene spontanea, ma questo segnale di attrattività da dove viene. Cosa spinge persone di tutto il mondo e non solo a mettere radici propri nelle colline del Monferrato, facendone una scelta di vita?

La prima risposta risiede nella bellezza senza tempo del nostro paesaggio e nella forza della nostra offerta.

«L’amministrazione comunale ha impostato con determinazione un programma di attrazione turistica unico, che riempie praticamente tutti i fine settimana dell’anno. Proposte che spaziano dagli eventi culturali all’enogastronomia di eccellenza, fino agli appuntamenti musicali. Questa vivacità rende Camino un borgo estremamente dinamico: chi decide di acquistare casa e trasferirsi qui trova un ambiente dove è facile socializzare e vivere un’attività culturale e di intrattenimento vicina a quella dei grandi centri, ma con la qualità della vita di un paese».

Si, ma come scocca questa scintilla?

«Sempre più visitatori e stranieri, venendo a trascorrere i fine settimana da noi, si innamorano del territorio, comprano casa e decidono di rimanere. A questo si aggiunge l’interesse di tanti investitori che hanno acquisito e rilanciato le aziende agricole locali, trasformandole in veri e propri gioielli del territorio».

D’accordo sindaco ma il fascino del luoghi non è sufficiente a giustificare questo fenomeno ?

Certo, il fascino non basta se non ci sono i servizi. A fare la differenza è un borgo efficiente e vicino alle esigenze delle famiglie: a Camino abbiamo l’ufficio postale, l’ambulatorio medico, il dispensario farmaceutico, i servizi di collegamento in pullman verso Casale e un servizio d’asilo,grazie al comune di Pontestura d’eccellenza, con il trasporto scolastico che prende e riporta i bambini direttamente davanti alle scuole.

Che ruolo gioca in questo contesto la comunità di Camino?

Un altro dato estremamente «positivo è la crescita e la forza delle nostre associazioni locali, che lavorano con passione e voglia di fare fianco a fianco con l’amministrazione. Questo era un traguardo fondamentale che ci eravamo prefissati e che oggi stiamo raggiungendo con grande orgoglio. E, elemento per noi cruciale, abbiamo dimostrato una straordinaria capacità di accogliere e integrare al meglio chiunque scelga di entrare a far parte della nostra comunità».