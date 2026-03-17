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Sport

17 marzo 2026

17 marzo 2026 Trino

Mercoledì 18 marzo Da Trino alla Valcerrina: passa la Milano-Torino Transiterà dalle ore 13,30 alle 14,20

di r.m.

Mercoledì 18 marzo si corre la Milano-Torino. I ciclisti partiranno da Rho e arriveranno a Superga. Una delle più antiche gare su due ruote del mondo transiterà anche in Monferrato. La partenza sarà alle ore 11,40 mentre il traguardo è previsto alle ore 16.

Arriverà sul nostro territorio toccando Tricerro, Trino, e poi, attraversando il ponte sul Po, si trasferirà in Valcerrina passando da Castagnone, Cerrina, Murisengo, Brozolo, Cavagnolo, puntando poi verso la collina torinese.

Per quanto riguarda l’ora di passaggio dipende dalla media della corsa: a Trino è previsto dalle ore 13,30 alle 13,40; a Murisengo dalle ore 14,10 alle 14,20.

Nel 2024 la corsa è stata vinta da Alberto Bettiol mentre l’anno scorso ha tagliato per primo il traguardo Isaac Del Toro.