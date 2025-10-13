Articolo »

Attualità

13 ottobre 2025

13 ottobre 2025 Casale Monferrato

Iniziativa Casale Monferrato ospita la seconda tappa del Food&Science Festival Lab Martedì 14 ottobre al Teatro Municipale

di r.m.

Casale Monferrato ospita, martedì 14 ottobre, la seconda tappa del Food&Science Festival Lab Alessandria. L’appuntamento è al Teatro Municipale, alle ore 9,30, rivolto soprattutto alle scuole di secondo grado, ma aperto anche al pubblico, dal titolo “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi segui: un quiz per ragionare sulle fake news legate al cibo”.

Si tratta di un format divertente e interattivo, che punta ad affrontare temi scientifici, con un linguaggio comprensibile a tutti. L’agricoltura è davvero la principale responsabile delle emissioni di CO₂? Cosa sono le TEA? I pesticidi sono sempre pericolosi? Partiremo da queste domande, che spesso generano allarmismo o confusione, per imparare a distinguere tra dati scientifici e narrazioni distorte.

Si parlerà di educazione Alimentare, sostenibilità, consumo consapevole, lotta allo spreco, contrasto alle fake news. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti per distinguere informazioni affidabili da quelle fuorvianti in ambito agroalimentare e di favorire la capacità di analizzare il percorso del cibo, dalla produzione al consumo, e comprendere le sue implicazioni sociali, ambientali ed economiche.

Il “Quizzone” sarà condotto da Alberto Agliotti di Frame - Divagazioni scientifiche. Sul palco saranno presenti: Francesco Giorda, attore e autore comico; Greta Durante, divulgatrice scientifica e co-fondatrice di Non è la Zebra; Alberto Marello, giornalista, Alberto Ielisei, presidente di Anga Alessandria.

Il Concorso “Semi di verità”

Sarà lanciato anche un concorso per le scuole che hanno partecipato all’incontro al Teatro Municipale. Gli studenti, singolarmente o in gruppo, saranno invitati a realizzare un contenuto multimediale (video, podcast, infografica, post social, ecc.) per una campagna creativa contro le fake news in agricoltura. Un modo per mettere in pratica quanto appreso e diventare veri fact-checker del futuro

I migliori elaborati saranno selezionati da una giuria di esperti in comunicazione scientifica e agricoltura sostenibile. I vincitori verranno premiati durante un evento conclusivo, con la possibilità di vedere il proprio lavoro pubblicato su canali ufficiali. Il premio sarà di: euro 500 per il primo classificato; euro 300 per il secondo classificato; euro 200 per il terzo classificato.

Il Food&Science Lab Alessandria nasce come spin off del Food&Science Festival Di Mantova, evento di rilevanza internazionale dedicato alla scienza e all’innovazione nella produzione e consumo del cibo, partendo dalla coltivazione, passando dalla trasformazione, fino alla tavola.

Anche nel 2025 l’intento degli organizzatori - Confagricoltura Alessandria con Anga Alessandria e Agriturist Alessandria, la supervisione scientifica di Frame Divagazioni Scientifiche, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, del Comune di Alessandria, della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, gli sponsor tecnici e gli enti che hanno concesso il patrocinio - è quello di proporre in provincia di Alessandria il format legato al festival mantovano. Alessandria entra così a fare parte del circuito delle città toccate dal Festival e dai Lab, insieme a Ferrava, Parma, Rovigo, Modena, Bergamo e Udine, unica città del Piemonte ad ospitare l’evento consolidato di divulgazione scientifica.

«Per il secondo anno consecutivo, portiamo in provincia di Alessandria i contenuti del Food&Science Festival di Mantova, con un programma ancora più ricco che tocca, oltre ad Alessandria, anche le città di Tortona e Casale Monferrato – dichiara Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria – Come associazione di imprenditori agricoli sosteniamo un modello agroalimentare moderno, aperto alla ricerca, improntato su una sostenibilità produttiva ed economica che non sia ideologica. Vogliamo riaffermare la centralità del settore primario come elemento distintivo dell’economia provinciale e regionale e, nel contempo contribuire a stimolare il dibattito sul futuro delle produzioni agroalimentari, troppo spesso lasciato in secondo piano. L’alessandrino, con le sue oltre 5.800 imprese agricole, vanta eccellenze uniche: siamo tra i principali produttori italiani di grano tenero e pomodoro da industria, senza contare il numero di Doc e Docg nel settore vitivinicolo».