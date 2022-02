Articolo »

03 febbraio 2022

03 febbraio 2022 Valenza

A Valenza Museo d’arte orafa: aprirà già nel 2023? Alcune anticipazioni da parte dell'assessore Zaio

Visitatori e curiosi alla mostra Fragile Bellezza, che chiuderà il 26 febbraio

di Massimo Castellaro

Importanti novità a Valenza sia sul fronte del museo dell’oreficeria che negli ambienti culturali. L’Amministrazione Comunale ha infatti conferito incarico alla fondazione Fitzcarraldo per la formulazione di una ipotesi del sistema di governance e di funzionamento del costituendo Museo d’arte Orafa Valenza, e all’architetto Luca Dal Pozzolo la redazione di un progetto preliminare dei lavori necessari ad adeguare il Complesso di San Domenico di Valenza alla destinazione museale e all’allestimento.

A breve il progetto verrà presentato in Regione Piemonte e si conta entro fine anno di avviare i primi lavori per giungere alla realizzazione di una prima parte del museo nel 2023. Verso la fine di febbraio invece, come ha confermato l’Assessore comunale ai Beni Culturali, Alessia Zaio, si terrà l’inaugurazione, presso Palazzo Valentino, del rinnovato Posto delle Storie (all’interno del quale verrà realizzata anche un’opera a cura dei ragazzi del liceo artistico ‘Carlo Carrà’, nda), dove sul finire dello scorso anno aveva avuto luogo il taglio del nastro di un altro servizio, la postazione Baby Pit Stop, ovvero uno spazio dedicato alle mamme che allattano, promossa da Unicef e Soroptimist International d’Italia - Club di Alessandria e accolta dal Comune di Valenza.

Sul versante delle mostre sta per concludersi (chiuderà i battenti sabato 26 febbraio e pressoché in concomitanza verrà presentato il catalogo) l’esposizione Fragile bellezza: arte per il corpo, riflessioni contemporanee sul rapporto corpo-gioiello”, iniziativa del Comune di Valenza con la curatela di Lia Lenti e Domenico Maria Papa, realizzata con il sostegno della Regione Piemonte e delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e Cassa di Risparmio di Torino e la collaborazione del Consorzio del marchio DiValenza e della Fondazione Mani Intelligenti. Gli orari di visita sono i seguenti: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; mercoledì dalle 9 alle 14. Domenica e festivi chiuso.