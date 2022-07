Articolo »

Comprensorio

22 luglio 2022

22 luglio 2022 Trino

Sabato 23 e domenica 24 luglio Esercitazione di Protezione Civile al campo "Carelli" di Trino "Vita da Campo" per fare conoscere le tecniche di addestramento

I Volontari Cinofili di Palazzolo tra gli organizzatori dell'evento

di Maurizio Inguaggiato

L’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili di Palazzolo in collaborazione con il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Vercelli organizza per sabato 23 e domenica 24 luglio l’esercitazione /addestramento denominata “Vita da Campo 2022” al campo di addestramento cinofili “Beppe Carelli” di Trino.

A tale evento parteciperanno la Pubblica Assistenza Trinese con la parte Sanitaria e Protezione Civile, l’Associazione VICTOR Charlie – Radio e Comunicazioni di Vercelli, il Nucleo Operativo Soccorsi Speciali Sezione Droni, la Guardia di Finanza – Sez. Aerea di Venegono, con elicottero HH 412, Gruppo Cinofili del Comune di Ospitaletto (Bs) e Gruppo Volontari di Protezione Civile di Brescia con la struttura di una tenda sismica. Inoltre, saranno presenti funzionari del settore Protezione Civile della Regione Piemonte. Lo scopo di tale evento è quello di far conoscere e vivere per due giornate ai circa 70 ragazzi del “Centro Estivo Elen’s Sport” di Trino le varie attività e specializzazioni di Protezione Civile, oltre ad effettuare simulazioni varie di intervento con Enti Istituzionali, per migliorare le tecniche di addestramento in caso di emergenze con attività congiunte.