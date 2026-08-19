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19 agosto 2026

19 agosto 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale Al via la nuova stagione della Novipiù Monferrato Basket Martedì 18 agosto il raduno della squadra e le visite mediche, poi i primi allenamenti di risveglio muscolare

Le visite mediche dei giocatori rossoblu da Medical Lab

di Paolo Zavattaro

Ha preso il via martedì 18 agosto la pre-season della Novipiù Monferrato Basket che, dopo la retrocessione dalla Serie B Nazionale, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva partecipando al campionato di B Interregionale.

Dopo il discorso di benvenuto dei dirigenti e la distribuzione del materiale tecnico, i giocatori si sono sottoposti alle visite mediche al Medical Lab e hanno affrontato i primi test. Poi sono iniziati i primi allenamenti di risveglio muscolare sotto la guida del preparatore atletico. A breve la società comunicherà il programma delle amichevoli di pre-season e definirà la data della presentazione ufficiale della squadra e dell’inizio della campagna abbonamenti.

La Novipiù è inserita nel Girone A della Conference Nord insieme a PGS Don Bosco Crocetta, College Borgomanero, Oleggio Magic Basket, Basket Gallarate, Saronno, Virtus Cermenate, Pallacanestre Pavia 1933, Basketball 7 Laghi, Campus Varese, Varese Academy, US Nervianese, Bocconi Sport Team Milano, Esperia Cagliari, Pallacanestro Sennori. Già reso noto il calendario provvisorio del campionato: debutto in casa domenica 27 settembre (ore 18) contro i sardi dell’Esperia Cagliari, il 3 ottobre, invece, trasferta in Lombardia sul campo della Virtus Cermenate.

Questo(in ordine alfabetico) l’organico alla Novipiù Monferrato Basket al lavoro con lo staff tecnico guidato dal capo allenatore Simone Imarisio: Nicolò CASTELLINO play/guardia, 2002,190 cm.; Riccardo DEMEZZI guardia, 2008, 189 cm.; Andrei FLUERAS 2008, ala/centro, 202 cm.; Vittorio IACOROSSI ala, 2008, 203 cm.; Niccolò MALAVENTURA play/guardia, 2005, 190 cm.; Niccolò MARTINONI ala/centro, 1989, 203 cm.; Nicolò PELLEGRINO guardia, 2007, 187 cm; Paolo REDAELLI ala, 2004, 201 cm.; Emanuele ROSSO ala/centro, 2002, 206 cm.; Karolis SAPIEGA ala, 1999, 198 cm.; Francesco STENTARDO ala, 2003, 200 cm.; Alberto TRIASSI guardia, 2002, 192 cm.