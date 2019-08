Articolo »

26 agosto 2019

26 agosto 2019 Casale Monferrato

Il sopralluogo al Santo Spirito Il presidente Cirio all'ospedale di Casale: «Una realtà che funziona, da difendere e potenziare» Visita della Fisiatria scoperchiata dalla recente tromba d’aria, all’Ufficio Tecnico e al Pronto Soccorso

di r.m.

Come annunciato oggi, lunedì 26 agosto, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha fatto un sopralluogo a Casale Monferrato, dove parte della copertura dell'ospedale Santo Spirito è stata compromessa dal nubifragio del 20 agosto scorso.

Ad accoglierlo e ringraziarlo per la visita il direttore generale pro tempore dell’ASL Paola Costanzo e il sindaco Federico Riboldi. Cirio ha detto che il Santo Spirito è una realtà che funziona ed ha elogiato le eccellenze del nosocomio tra cui quella del personale.

«Spesso - ha sottolineato il governatore del Piemonte riferendosi al comparto sanitario - non c’è stata un’organizzazione politica in Regione per i governi di diverso colore che hanno lasciato gli stessi problemi. Non esiste una sanità di serie A e di serie B, ogni piemontese deve poter ottenere le stesse cure». Da potenziare - secondo Cirio - la collaborazione tra pubblico e privato: la sanità deve restare in quanto tale pubblica con l’intervento del privato.

Si è poi diretto in Fisiatria scoperchiata dalla recente tromba d’aria, all’Ufficio Tecnico e al Pronto Soccorso. Ha anche annunciato prossimamente la visita dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.