03 ottobre 2020

03 ottobre 2020 Casale Monferrato

Arpa Piemonte Bollettino fiumi: Sesia in piena sopra i livelli di pericolo, Po in crescita La situazione idrogeologica

di r.m.

Da Arpa Piemonte l'aggiornamento sulla situazione dei fiumi: «Ancora sopra i livelli di pericolo il fiume Sesia e il Toce fino alla serata odierna ma con livelli stazionari. Previsto ancora in crescita il Po a valle di Crescentino ed in particolare dopo la confluenza con il Sesia dove supererà la soglia di pericolo nel pomeriggio. La piena del Tanaro è ora in transito ad Asti ma con livelli che rimarranno al di sotto delle soglie di pericolo».