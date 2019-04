Articolo »

Attualità

25 aprile 2019

25 aprile 2019 Casale Monferrato

Nella giornata di venerdì 26 aprile Previsioni meteo: ancora piogge e maltempo in Monferrato Allerta gialla della Protezione Civile

di r.m.

Ci saranno piogge temporali nella giornata di venerdì 26 aprile? Il bollettino Arpa Piemonte parla di un tempo «molto nuvoloso al mattino su tutto il settore nord. Nubi meno consistenti altrove. Nel pomeriggio nuvolosità più irregolare con addensamenti compatti a nord. Rasserenamento in serata su gran parte delle pianure».

E poi comunica che «nella notte e al primo mattino precipitazioni forti su Verbano, Biellese e alto Vercellese, anche a carattere temporalesco, moderate su Novarese e alto Torinese, e fenomeni più sparsi a deboli altrove. Nel corso della mattinata generale attenuazione. Nel pomeriggio sparse a nord e ad est, deboli localmente moderate in esaurimento in serata. Quota neve sui 1700-1800 m. Zero termico: in progressivo calo».

Per la giornata di sabato «cielo poco nuvoloso con addensamenti sull’arco alpino settentrionale ed occidentale. Precipitazioni: assenti».

Intanto la nostra Protezione Civile ha portato l’allerta sul colore giallo che significa «eventuali piogge di forte intensità; occasionale pericolo».