13 giugno 2022 Casale Monferrato

Domenica scorsa a Casale Antiquariato: circa diecimila visitatori al mercatino Nonostante il gran caldo

di r.m.

«Altra domenica piena di folla e di oggetti curiosi per l’antiquariato di Casale Monferrato. L’edizione di domenica 13 giugno totalizza nuovamente circa 10.000 visitatori. Complice un Monferrato pieno di eventi che ha attirato tantissimi visitatori, comprese intere comitive da Lombardia, Emilia, Liguria, e persino dal Regno Unito che sono passate anche tra le bancarelle del mercato Pavia. In tanti hanno preferito venire a cercare un pezzo curioso piuttosto che una giornata in spiaggia e così un antiquario ha voluto accogliere i visitatori con un allestimento balneare di sdraio, ombrelloni e salvagenti rigorosamente di antiquariato».

È il commento degli organizzatori del mercatino dell'antiquariato di Casale: «Complice il tempo decisamente bello, tanti i banchi dedicati a capo di vestiario e accessori. Sono stati i cappelli l’oggetto più visto tra le bancarelle, soprattutto quelli estivi, dai panama, ai cappelli prendisole in paglia ispirati agli anni 50, ai baschetti alla marinara. La scelta è ampia ma se si considerano tutti i copricapi esposti all’antiquariato compresi i modelli militari si ottiene una collezione degna di un museo».

Come sempre l’Antiquariato casalese «è stato accompagnato dal Farmer Market con la vendita dei prodotti monferrini a KMZero e supportato dalla presenza dei volontari dell'A.I.S.A. (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale), impegnati a vigilare sugli ingressi. La prossima edizione sarà domenica 10 luglio. Mentre ora gli organizzatori di mON si concentreranno sulla grande kermesse di CasaleComics and Games in programma il 18 e 19 giugno al Castello e allo stesso Mercato Pavia».