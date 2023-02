Articolo »

13 febbraio 2023

Casale Monferrato

Iniziative Al Museo Civico visite a luce di lanterna per "M'Illumino di Meno" Giovedì 16 febbraio alle ore 19

Anche quest’anno il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi aderisce a “M’Illumino di meno”, la tradizionale iniziativa lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 nel 2005 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili.

Tra gli aderenti all’iniziativa c’è anche il Museo Civico che da anni propone un evento a luci spente e per l’edizione 2023 farà un passo in più, presentando una visita guidata con l’ausilio di lanterne alimentate a energia solare.

Grazie a Davide Sorisio, dell’associazione Semi di Scienza, nei giorni precedenti all’iniziativa sarà infatti attivato un piccolo pannello solare che alimenterà una batteria per auto, la quale a sua volta caricherà le lanterne che si useranno durante l’iniziativa.

La visita guidata, in calendario per giovedì 16 febbraio alle ore 19, avrà come titolo "L’energia dell’arte". Per partecipare alla visita guidata, che prevede un costo di partecipazione di 5,50 euro a persona (ridotto 3,90 euro) è richiesta la prenotazione ai numeri 0142 444249 – 444309 oppure via mail a museo@comune.casale-monferrato.al.it.

Per Casale Città Aperta Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi sono aperti con ingresso gratuito sabato e domenica dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15 alle 18,30. Situato in S. Croce include la Pinacoteca (250 opere tra dipinti e sculture), e la Gipsoteca; nell’ipogeo è esposta la collezione di Carlo Vidua, con le testimonianze di viaggi intorno al mondo. Il museo propone domenica alle ore 11 la visita guidata gratuita alle collezioni della Gipsoteca Bistolfi a cura di Dario Salvadeo; non è richiesta la prenotazione. Sabato e domenica sarà inoltre possibile visitare la Collezione Bistolfi alle ore 11, alle 12, alle 16 e alle 17.