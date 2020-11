Articolo »

Comprensorio

06 novembre 2020

06 novembre 2020 Murisengo

Emergenza Sospesi gli appuntamenti della Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato Le nuove disposizioni

di Chiara Cane

Sospesa per i prossimi due fine settimana, ovvero per sabato 7 e domenica 8 e per sabato 14 e domenica 15 novembre, l’offerta della Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato, in ottemperanza al nuovo DPCM, che pone il Piemonte in zona rossa, tra le Regioni ad alto rischio epidemiologico.



Confidando che la misura restrittiva determini una concreta e importante riduzione dei contagi e della curva epidemica, l’offerta potrà riprendere forma a partire da sabato 21 novembre, per poi proseguire, DPCM permettendo, anche per tutto il mese di dicembre.



Nel frattempo, sarà comunque possibile acquistare tartufi e specialità locali TargatoMurisengo (vini pregiati, zafferano, orto frutta, dolci, formaggi caprini, insaccati, nocciole, mieli, conserve, composte, trasformati, paste fresche, tessuti e fiori), ma anche fruire del delivery della ristorazione, contattando direttamente le aziende e le strutture aderenti al circuito, inserite sul sito www.fieradeltartufo.net .



Decorsi i prossimi 14 giorni, sperando superata la restrizione degli spostamenti, tutte le offerte incluse nella Stagione del Tartufo Bianco di Murisengo potranno tornare ad essere fruibili, sia perché rientranti nella categoria alimentare (Angolo del Trifolau e Temporary Store), sia perché programmate all’aperto (attività outdoor quali enotrekking, ebike e nordic walking) e perché presso la ristorazione strutturata dei locali valcerrinesi, inclusi nel circuito Mangiare e Dormire sul sito www.fieradeltartufo.net.