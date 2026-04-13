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Economia

13 aprile 2026

13 aprile 2026 Casale Monferrato

La Compagnia del Gusto Holding acquisisce lo storico marchio Krumiri Rossi Il futuro presidente della società sarà il casalese Angelo Miglietta

Da sinistra Sergio Albarelli (presidente), Francesco Cosulich (fondatore e presidente Comitato Investimenti) ed Ettore Nicoletto (Ceo) di Compagnia del Gusto Holding SpA

di r.m.

Una nuova pagina si apre per i Krumiri Rossi, simbolo dolciario di Casale Monferrato dal 1878. Compagnia del Gusto Holding ha acquisito il 100% dello storico marchio dalla famiglia Portinaro, che per generazioni ne ha custodito ricetta, lavorazione e identità.

Si tratta di una svolta importante, che segna il passaggio da una gestione familiare ultracentenaria a una nuova fase di sviluppo industriale, con l’obiettivo di portare il nome di Casale Monferrato sempre più lontano, rafforzando il posizionamento di un prodotto già riconosciuto e amato ben oltre i confini piemontesi.

Fondata alla fine dell’Ottocento e profondamente radicata nel territorio, l’azienda ha costruito nel tempo una reputazione fondata su artigianalità, qualità delle materie prime e legame con la città. La scatola in latta rossa iconica, il laboratorio storico e la lavorazione manuale con soli cinque ingredienti sono gli elementi che hanno reso i Krumiri Rossi un orgoglio locale e un’eccellenza piemontese.

La famiglia Portinaro, che ha guidato l’azienda negli ultimi decenni, lascia oggi spazio a un progetto di respiro più ampio. Un vero e proprio “passaggio di testimone” che vuole essere prima di tutto un tributo al lavoro straordinario svolto nel tempo.

Anna Portinaro, indiscussa artefice del successo del marchio Krumiri Rossi per decenni, accompagnerà la nuova proprietà nella gestione della transizione continuando a operare all’interno del punto vendita storico per garantire continuità operativa e trasferimento di competenze.

“Sono orgogliosa di quanto costruito in questi anni insieme a mio marito Carlo e con tutti i miei fedeli collaboratori e felice di passare il testimone a un gruppo di imprenditori e manager i quali, sono confidente, sapranno scrivere nuove pagine di storia per il nostro amato marchio Krumiri Rossi”, dichiara Anna Portinaro, comproprietaria e Amministratrice di Portinaro e C. srl e di Krumiri Rossi srl, quest’ultima società detentrice del marchio Krumiri Rossi.

“Sono anche molto contenta - aggiunge Anna Portinaro - che il futuro presidente della società sarà il professor Angelo Miglietta, un illustre casalese che sono certa saprà garantire che i valori e la storia dei Krumiri Rossi vengano non solo custoditi, ma anche valorizzati ulteriormente”.

Compagnia del Gusto Holding SpA, ha scelto di investire in un marchio simbolo dell’artigianalità italiana, coerente con la propria missione di valorizzare brand iconici del patrimonio alimentare nazionale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la struttura organizzativa e distributiva, sviluppare nuove opportunità commerciali e accompagnare i Krumiri Rossi in un percorso di crescita internazionale, preservandone identità, ricetta, processo produttivo e occupazione in Casale Monferrato.

“Sono particolarmente soddisfatto di questa acquisizione - dichiara Sergio Albarelli, presidente di Compagnia del Gusto Holding SpA - che posiziona il nostro gruppo all’apice della piramide qualitativa nel settore dei biscotti, con un marchio iconico portabandiera del Made in Italy”.

“Krumiri Rossi è solo l’inizio di un percorso di strutturazione di un portfolio di prodotti alimentari artigianali di qualità e originalità - aggiunge Ettore Nicoletto, CEO di Compagnia del Gusto Holding SpA - che ci porterà a creare un ecosistema di prodotti multiregionali di eccellenza”.

L’operazione consentirà di affiancare alla solidità della tradizione familiare una visione manageriale strutturata, capace di ampliare l’assortimento, potenziare marketing e distribuzione e sfruttare sinergie industriali e commerciali all’interno del gruppo.

Per Casale Monferrato e per il Piemonte si tratta di un risultato dal forte valore simbolico: un marchio storico che, grazie alla scelta lungimirante della famiglia Portinaro, potrà compiere un salto dimensionale, passando da eccellenza locale a ambasciatore globale del territorio.

Un nuovo capitolo che parte da qui, dal laboratorio storico, per portare nel mondo il profumo di burro e vaniglia che da quasi 150 anni racconta una storia tutta casalese.

Compagnia del Gusto

Compagnia del Gusto Holding SpA è una realtà italiana attiva nell’investimento e nello sviluppo di marchi del settore food & beverage ad alto potenziale, con l’obiettivo di creare valore attraverso managerializzazione, integrazione industriale e sviluppo internazionale. Il gruppo opera con un approccio industriale di medio-lungo termine, focalizzato su brand iconici e nicchie ad elevato valore aggiunto.

Compagnia del Gusto è un progetto ispirato e promosso dalla famiglia Cosulich e guidato da imprenditori e manager di altissimo profilo con esperienze consolidate nei settori finanziario, industriale e vitivinicolo.