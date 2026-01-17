Articolo »

Comprensorio

17 gennaio 2026

17 gennaio 2026 Moncalvo

Prime uscite del nuovo anno Le domeniche invernali con lo Sci Club di Moncalvo Le trasferte in montagna tra Piemonte e Valle d'Aosta

Lo Sci Club di Moncalvo continua la sua attività

di Alessandro Anselmo

Proseguono le domeniche invernali con “Gli amici dello sci”, lo sci club di Moncalvo curato da Piero Vernagallo che per il secondo anno consecutivo ha riportato in vita un’attività molto seguita e richiesta dal territorio.

“Si tratta di vivere la stagione invernale con diverse domeniche sulla neve in alcune località sciistiche tra Piemonte e Valle d’Aosta – spiega Vernagallo – con la possibilità di fare corsi con i maestri e divertirsi insieme. Siamo un bel gruppo, ma ci sono sempre posti disponibili e abbiamo richieste di partecipazione da tutto il casalese, dove purtroppo da anni non ci sono più sci club”.

Le partenze sono in pullman da Moncalvo con orario alle ore 6 da piazza Carlo Alberto, e da Trino alle ore 6.30 davanti allo stadio di viale Fratelli Brignone. Dopo Cervinia e Sestriere, i prossimi appuntamenti in programma sono domenica, 18 gennaio, a Monginevro, Francia, a La Thuille, il 25 gennaio e si torna a Pila, in Valle d’Aosta, il 1 febbraio, e nuovamente a Monginevro l’8 febbraio.

“Ci appoggiamo allo sci club di Pernate, Novara, che ci permette così non solo di divertirci, imparare a sciare e socializzare, ma anche di risparmiare sui costi del biglietto degli impianti di risalita”, conclude Vernagallo. Info e prenotazioni al numero 368/205128.