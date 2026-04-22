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Cultura

22 aprile 2026

22 aprile 2026 Casale Monferrato

Comunità Ebraica Un “Miracolo di Popolo”. Ventidue personaggi con l'intelligenza artificiale In Sala Carmi

Nazario Melchionda. Autore delle opere esposte all’inaugurazione

di Alberto Angelino

Nella Sala Carmi del Complesso Ebraico di Casale domenica 19 aprile si è inaugurato un viaggio di 4000 anni nella storia dell’Ebraismo. Un “Miracolo di Popolo” è una mostra fatta soprattutto di volti, 22 immagini per l’esattezza, personaggi noti e meno noti che hanno rappresentato i momenti chiave di un cammino complesso, ma più che mai attuale.

E’ da quei volti che è partito Nazario Melchionda, artista poliedrico, che padroneggia tecniche di elaborazione grafica in AI per restituire l’immagine di una piccola frazione di umanità, sopravvissuta anche quando tutto sembrava congiurare per annientarla. “E’ una riflessione visuale sulle fasi storiche attraversate da un popolo che è riuscito a mantenere la sua identità attraverso i secoli. – Spiega Melchionda – Ognuno è un miracolo scaturito dal dramma: come la schiavitù in Egitto la cattività babilonese, la shoah…”

A guardare fisso negli occhi dello spettatore troviamo Abramo, i Maccabei, Theodor Herzel, Golda Mayer. Ma, ed è forse questa la parte più ‘didatticamente’ interessante, anche personaggi poco conosciuti come Isaac Abrabanel, il rabbino che nel 1492 preferì rinunciare all’immunità offertagli da Isabella e Ferdnando di Spagna per seguire il suo popolo nell’esilio, oppure Eliezer Ben Yehuda filologo che nell’XIX secolo ha reintrodotto l’ebraico come lingua viva, oppure ancora, Settiminia Spizzichino, unica superstite del rastrellamento del ghetto di Roma.

C’è spazio per raccontare la storia della nascita del moderno stato di Israele, cominciando dall’opera di Lord Rothschild e dal lavoro del primo ministro britannico David Lloyd George che portò alla dichiarazione di Balfur del 1917. E Melchionda ricorda come proprio Arthur Balfur e Lloyd George fossero vicini al mondo evangelico. Un dato importante perché la mostra è stata realizzata anche grazie al contributo dell’Associazione Evangelici d’Italia per Israele e la stessa inaugurazione ha visto la presenza del Presidente dell’Associazione Andie Basana a fianco di Marco Zanetti Presidente dell’Associazione Italia Israele Piemonte.

La mostra sarà visitabile liberamente fino al 10 maggio nelle modalità di apertura del complesso. Per informazioni 0142 71807 www.casalebraica.org.