Karate A Casale grande successo per la Christmas Cup Fesik Piemonte 2025 Al Palazzetto dello Sport Palaenergica Paolo Ferraris

di r.m.

Sabato 20 dicembre al Palazzetto dello Sport Palaenergica Paolo Ferraris di Casale, in un clima di festa e sportività si è svolta la Christmas Cup Fesik Piemonte 2025, organizzata dal Comitato Piemontese del presidente, Giacomo Canfora, in collaborazione con le Asd Karate Club Monferrato e Asd Scuola Karate Fubine, che hanno provveduto all’allestimento della struttura, che è stato molto apprezzato da tutti i presenti.

La manifestazione è stata un vero successo con numeri da record: 598 iscritti individuali ed un totale di 850 iscritti in tutte le categorie, 40 società provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto, che hanno partecipato anche al Trofeo delle Regioni del Nord Italia.

Alla manifestazione sono intervenuti il presidente Nazionale Fesik, Sean Henke, ed il vicesindaco con delega allo Sport di Casale, Luca Novelli, sempre attento e collaborativo con le associazioni sportive del territorio, che ha dichiarato: «È sempre un piacere per la nostra città, che vanta una importante storia e cultura sportiva, ospitare una importante manifestazione come questa, per lo più in un periodo di festività natalizie nel nostro splendido Palazzetto dello Sport. Ringrazio tutti i presenti ed in particolare Beppe Rosato dell’Asd Karate Club Monferrato che ha fortemente voluto la manifestazione a Casale ed il Comitato Fesik Piemonte che ha appoggiato la scelta. Infine faccio i miei migliori auguri di serene e gioiose festività a tutti!».

Prima del saluto iniziale il presidente Fesik Piemonte, Giacomo Canfora, ha consegnato una targa di ringraziamento al vicesindaco e si è dato inizio alla competizione.

L’Asd Karate Club Monferrato ha partecipato con 19 atleti, ottenendo questi risultati: argento per Alex Pollastro kata individuale; argento per Rebecca Canepa kata a squadre con le cugine di Fubine; bronzo per Francesco Berruti kata individuale; quarto posto per Canepa Rebecca, Carolina Grotto, Francesco Pollastro, Giulia e Chiara Palma, Paola Dellarole, Riccardo Ranzato, Alessandra Melandrino, Nelli Smoliar; quinto posto per Pier Paolo Ravizza, Rossana Coppola, Jacopo Costa e Bora Kasa; semifinale per Flora Bosio, Giulia Bacco, Pietro Bertana ed Arjon Hyskollari; squadra kata a coppie Carolina Grotto e Rebecca Canepa sesto posto in una categoria di alto livello.

Grande soddisfazione del coach, Beppe Rosato, che si è complimentato con tutti gli atleti per l’impegno, i risultati e la voglia di mettersi alla prova per vincere le proprie emozioni e insicurezze e questa è la vera vittoria.

L’Asd Scuola Karate Fubine ha partecipato con 6 atleti, ottenendo i seguenti risultati: Desiree Ciliberto oro kata individuale, argento kumite individuale e argento a squadre; Matilde Serra Oro kata individuale, argento kumite individuale e argento a squadre; Denise Parrotto oro kata individuale; Jacopo Monzeglio e Tsupko Maksym quinto posto; Giulia De Lorenzo in semifinale. Purtroppo Alessandro Lasagna e Leonardo Serra sono stati fermati dall’influenza.

Grande soddisfazione da parte di Anna Cioffi e Massimo Lasagna, rispettivamente presidente e vice, impegnati in qualità di Ufficiali di Gara, nonchè da Beppe Rosato che ha seguito ed incoraggiato anche gli atleti di Fubine oltre a quelli di Casale.