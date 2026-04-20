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Manifestazioni

20 aprile 2026

20 aprile 2026 Casale Monferrato

Iniziativa “Subacquea per Tutti - Zero Barriere” Domenica scorsa presso la piscina comunale

di r.m.

Domenica 19 aprile, presso la piscina comunale di Casale Monferrato si è svolta l’iniziativa “Subacquea per Tutti – Zero Barriere”, promossa da HSA Italia e dedicata alle attività subacquee, snorkeling e nuoto attrezzato in un contesto completamente gratuito e aperto a tutti.

L’evento ha coinvolto numerose persone con e senza disabilità, appartenenti a diverse realtà del volontariato casalese, tra cui le associazioni Anasend, Anffas, Angsa, AttivaMente, Silvana Bay e Il Sole Dentro, in un percorso esperienziale che ha permesso ai partecipanti di avvicinarsi al mondo della subacquea in condizioni di massima sicurezza e senza alcuna dimensione competitiva.

Nel corso della mattinata i partecipanti hanno potuto sperimentare immersioni guidate, prove di snorkeling, nuoto e attività con scooter subacquei, accompagnati dallo staff di istruttori e guide delle scuole HSA, provenienti da diverse realtà specializzate del settore.

Un’iniziativa «che ha reso possibile un’esperienza altamente formativa e fortemente inclusiva, caratterizzata da un approccio centrato sulla persona e sulle sue capacità. Particolarmente significativa anche la presenza dei testimonial locali dell’iniziativa, Fausto De Piccoli e Claudio Zanotti, subacquei brevettati HSA, che hanno condiviso con i partecipanti la propria esperienza e la passione per il mondo sommerso, contribuendo a rafforzare il valore testimoniale dell’iniziativa».

L’evento si è svolto con il patrocinio del Ministero del Turismo e del Comune di Casale Monferrato, in collaborazione con SIMSI – Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, e con il supporto tecnico del Centro Ricollaudo Bombole di Casale Monferrato, di Monferrato Active e dell’agenzia didattica internazionale NADD Dive Passion.

L’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Irene Caruso, ha dichiarato: “Iniziative come questa aiutano a dare un significato concreto al tema dell’inclusione: occasioni reali in cui persone con e senza disabilità possono condividere esperienze, contribuendo a superare insieme barriere fisiche e culturali. È il risultato di una collaborazione preziosa tra associazioni, volontariato e realtà specializzate, che il Comune sostiene e valorizza con convinzione”.