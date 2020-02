Articolo »

Venerdì 14 febbraio La festa di San Valentino e i messaggi d'amore dei lettori Tre le iniziative della giornata anche una visita a Crea con brindisi

di r.m.

San Valentino, festa degli innamorati. Nelle pagine del nostro giornale dedicate alla ricorrenza di San Valentino abbiamo pubblicato nei giorni scorsi tanti messaggi. Qualcuno tuttavia è arrivato in ritardo: facciamo un regalo particolare a questi ritardatari pubblicando i loro messaggi proprio nel giorno della ricorrenza.

Alla mia Baba - Il mio amore per te è un grazie per essere entrata nella mia vita. Tuo Da

Ai miei amori - Che non finisca mai il sogno di vivere tutta una vita con la mia Baba e la nostra pulce. Davide

Alla mamma e al papà - Siete i migliori genitori del mondo, ci riempite sempre di amore e affetto, vi vogliamo tanto bene. Un abbraccio da Luce e Matteo

A Sara - A te che mi hai donato l’amore più grande: ti amo Sara!

Luis e Mia - Non ho mai amato così in vita mia, grazie per avermi aperto il cuore alla vita!

Vostra Bettina

Per Lupo - Quando mi appari mi illumini d’immenso! Alma

Famiglia - A mamma Delmy, papà Luigi, nonni Elvira, Esperanza e Francesco tanti auguri di buon San Valentino da Francesco.

A July - Il mio amore è gioia di starti vicino. Ors

A July - Non posso più vivere senza te. Ors

Anche quest’anno sarà folle amore - Appena sveglio ti guardo e capisco che la giornata sarà sicuramente stupenda. Ti amo Natalì.

Visita a Crea con brindisi

L’Ente di Gestione dei Sacri Monti in collaborazione con l’Ente Santuario Madonna di Crea e la Tenuta la Tenaglia in occasione della giornata dedicata a San Valentino promuove un’apertura straordinaria della quinta Cappella “Natività di Maria” situata sul piazzale del santuario ad accesso gratuito. Questi gli orari: mattino 10-12, pomeriggio 14,30-16,30. Dopo la visita, chi volesse, può recarsi gratuitamente alla Tenuta la Tenaglia per un brindisi di coppia e una visita guidata alla sua storica cantina.