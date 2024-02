Articolo »

25 febbraio 2024

25 febbraio 2024 Occimiano

A Villa Marchesi Da Passano La sicurezza delle strutture delle Pro Loco: incontro a Occimiano Con il presidente della Regione, Alberto Cirio

di Fernando Debernardis

Il tour nell'alessandrino del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore a Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, si è chiuso mercoledì sera a Villa Marchesi Da Passano, a Occimiano, per presentare alle Pro Loco (al tavolo dei relatori anche l'occimianese Sergio Poggio, presidente Unpli provinciale) il bando per i contributi per la messa in sicurezza di strutture e attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività.

«Grazie per le sempre numerose iniziative sul nostro territorio, per l’impegno messo in campo ogni giorno e l’amore che dimostrate verso le nostre comunità», il commento di Cirio, che ha ricevuto dalla locale Pro Loco la tessera associativa e, così come l'assessore Poggio, il premio "Locomotiva" in ricordo di Nanni Vignolo, tra i fondatori di Unpli piemontese, vera e propria locomotiva di vita associativa.

Tanti gli amministratori presenti, dal presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino, insieme al consigliere provinciale Stefano Zoccola, ai sindaci del territorio, a partire da Valeria Olivieri, prima cittadina di Occimiano.