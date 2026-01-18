Articolo »

  • 18 gennaio 2026
  • Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale

Una Novipiù in fiducia nello scontro diretto sul parquet di Agrigento

Con due vittorie nelle ultime tre partite i rossoblu di coach Corbani hanno confermato sul campo i miglioramenti delle ultime settimane

di Paolo Zavattaro

Due vittorie nelle ultime tre partite per una Novipiù Monferrato Basket in fiducia che nelle ultime settimane sta cambiando pelle e il modo di stare in campo. Dopo il successo di fine dicembre a Piacenza contro l’UCC Assigeco e la sconfitta a testa altissima sul parquet della TAV Treviglio Brianza, i rossoblu si sono aggiudicati l’importante confronto casalingo con Piazza Armerina allungando in classifica sulle dirette rivali per la salvezza Bakery Piacenza e Fulgor Fidenza. Successo meritatissimo contro i siciliani, al termine di un match sempre in controllo nel quale Guerra e compagni hanno staccato in più occasioni gli avversari che, ogni volta, si sono rifatti sotto ma, contrariamente a quanto succedeva nella parte iniziale del campionato, i rossoblu sono sempre rimasti nella partita con maturità e personalità, anche quando la Siaz è passata fugacemente in testa in avvio dell’ultimo quarto. Nel finale la squadra di Corbani ha poi piazzato l’affondo decisivo con le triple di un ispirato Guerra e del giovanissimo Mossi e le giocate sagaci di Martinoni e Zanzottera. Buono anche il secondo tempo di Rupil, di grande importanza l’apporto di Marcucci nel pitturato con 12 rimbalzi catturati.

I progressi della squadra sono evidenti di partita in partita: adesso la Novipiù sa come vincere e questo non è un dettaglio di poco conto in un girone di ritorno nel quale sarà fondamentale mettere in cascina altri punti preziosi e mantenere a favore gli scontri diretti con le due squadre che attualmente sono dietro in graduatoria. L’obiettivo primario della Novipiù è quello di evitare in ogni modo la retrocessione diretta (che interesserà l’ultima in classifica al termine della prima fase) e cercare poi di conquistarsi la permanenza in categoria nelle sfide senza domani dei play-out.

 

Un’altra sfida-salvezza - Il calendario riserva ora ai rossoblu il confronto con un’altra formazione siciliana, la Moncada Energy Agrigento, che in classifica precede i monferrini di quattro lunghezze. All’andata a Casale la squadra di coach Devis Cagnardi s’impose di quattro punti (57-61), ma il campionato era iniziato da poco e i rossoblu erano ancora in pieno rodaggio e con un organico in parte differente e senz’altro più acerbo rispetto a quello di oggi. Anche Agrigento, però, è cambiata a stagione in corso, rafforzando il roster con due giocatori di categoria superiore come la guardia Alberto Conti e il centro Bryce Douvier, che garantiscono alla Fortitudo punti ed esperienza. La classifica dei siciliani non è ancora migliorata come nelle previsioni della società, ma la squadra è certamente strutturata per lottare fino in fondo per la salvezza disponendo di elementi di valore come le guardie Romeo e Viglianisi, il play-maker Zampogna, i lunghi Disibio, Martini e Chiarastella e l’esterno Querci, giocatori con importanti trascorsi al piano superiore.

La Moncada Energy ha uno score di 6 vinte e 13 perse e nelle ultime giornate, dopo la sconfitta interna contro San Vendemiano e quella a tavolino contro Omegna, sono arrivati il successo nella sfida-salvezza con la Bakery Piacenza e la vittoria esterna di un punto a Orzinuovi.

L’incontro con la Novipiù si giocherà domenica 18 gennaio alle ore 18 al “PalaMoncada” di Porto Empedocle arbitrato dalla terna formata da Ugolini di Forlì, Alessi di Lugo e Forconi di Faenza. Diretta streaming della gara sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket. Un match delicato che la Novipiù proverà a vincere cercando, possibilmente, di ribaltare la differenza canestri. Dopo la trasferta in Sicilia i rossoblu giocheranno due gare casalinghe consecutive, contro Vigevano (domenica 25 gennaio) e Omegna (1 febbraio), poi l'8 febbraio lo scontro diretto in trasferta con la Fulgor Fidenza.

