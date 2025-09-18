Articolo »

18 settembre 2025

18 settembre 2025

Domenica 21 settembre “Paesaggiamo insieme” una camminata guidata a Camino L’appuntamento è fissato a Rocca delle Donne alle ore 9.30

di r.m.

L’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Casalese, in collaborazione con il Comune di Camino e l’associazione culturale Il Picchio, organizza “Paesaggiamo insieme”, una camminata guidata che si svolgerà nella mattina di domenica 21 settembre nel territorio di Camino, tra Rocca delle Donne e Castel San Pietro.

L’appuntamento è fissato a Rocca delle Donne alle ore 9.30, con partenza alle ore 9.45, in piazza Norzi (via Rocca 75), da dove prende avvio il facile percorso ad anello di poco più di 7,5 km e che registra un dislivello di 230 m.

L’itinerario è imperdibile perché offre immagini che son come poesie, raccontano!

La prima è quella che parla di un paesaggio fluviale, quello del Po con il suo andamento meandriforme, cerniera naturale tra pianura e collina, area che in Piemonte è tutelata e protetta. Poi c’è l’immagine geometricamente descritta delle camere di risaia, un paesaggio culturale generato dall’azione combinata tra natura e lavoro dell'uomo: il coltivo ha sostituito il bosco planiziale, di cui se ne osserva una porzione rappresentata dal Bosco delle Sorti della Partecipanza. Ed infine vi è la successione di colline in cui è il bosco che ha colonizzato lo spazio un tempo “abitato” dal vigneto.

Da Rocca delle Donne ci si indirizzerà nel bosco e si raggiungerà il punto panoramico dove è posizionata la panchina gigante “Rosa del Monferrato”, la n. 117, che impera sul borgo di Brusaschetto e sulla distesa pianeggiante delle Terre d’Acqua, le risaie che in primavera, accolta l’acqua, disegnano il cosiddetto mare a quadretti, non manca anche, nelle giornate limpide, l’immagine della corona delle Alpi con il complesso del Monte Rosa.

Lasciata la panchina si raggiungerà l’abitato di Castel San Pietro per poi concludere l’anello e tornare al punto di partenza e concludere con una bicchierata nei pressi del convento di Rocca delle donne.

Si consiglia di indossare scarpe comode e abbigliamento adatto alla stagione e di portare acqua con sé. Per partecipare non serve prenotazione ma è richiesta un’offerta minima di euro 5,00. Per info scrivere a folivero2003@libero.it