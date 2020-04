Articolo »

Scuola

Attualità

01 aprile 2020

01 aprile 2020 Vercelli

Emergenza Coronavirus: gli esami universitari dell'UPO si recupereranno in via telematica Gli esami si terranno con un colloquio orale e che si svolgerà in videochiamata

di r.m.

Il rettore dell'Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi ha individuato le modalità di recupero degli esami che l'emergenza Coronavirus e la conseguente chiusura delle sedi universitarie ha costretto a rimandare.

Gli esami si terranno con un colloquio orale, fissato in data da concordare secondo un calendario con il docente e che si svolgerà in videochiamata.

Di seguito il comunicato completo con le disposizioni del Rettore: "Tutti gli appelli sospesi saranno recuperati dal 16 aprile al 29 maggio secondo un calendario deciso da ogni Dipartimento.

Sarà possibile sostenere gli esami soltanto in modalità ORALE attraverso la piattaforma Google Meet. Gli Studenti/Le studentesse riceveranno sulla loro email la data e l’ora di convocazione.

Gli studenti/Le studentesse disabili o con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla legge (mappe concettuali, calcolatrice non scientifica).

Per ora non sono previsti esami scritti online, ma saranno trasformati in forma orale tutti quelli cui è possibile applicare la conversione. "