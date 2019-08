Articolo »

Manifestazioni

Sport

25 agosto 2019

25 agosto 2019 Casale Monferrato

Calcio Giovanile Al via il 30 settembre il Torneo Internazionale Umberto Caligaris Ad aggiudicarsi il trofeo lo scorso anni fu il Brescia; seconde le bianche casacche della Pro

di Andrea Mombello

Lo scorso anno ad alzare la coppa fu il Brescia Calcio. Venerdì 30 agosto scatterà la 43^ edizione del Torneo Internazionale Umberto Caligaris. Tre giorni intensi di partite, con dodici squadre al via, categoria Allievi Nazionali. Nella prima giornata, fischio d’inizio allo Stadio Natale Palli, alle ore 9.30. In campo, nella mattinata di venerdì, il girone A: Pro Vercelli – Alessandria, inaugureranno il manto verde dell’impianto monferrino. Alle 10.30, subito in campo Cremonese contro la perdente della prima sfida, infine alle 11.30, sempre i lombardi sfideranno la vincente della prima partita. Alle 15, scatterà il girone B: Virtus Entella - Torino FC, dopo un’ora la squadra perdente della prima sfida pomeridiana contro il Chievo Verona, sempre i veneti alle 17 saranno opposti alla vincente del primo match. Sabato, sempre al via alle 9.30, con il girone C: i padroni di casa del Casale FBC se la vedranno con il Monza, a seguire la perdente di questo incontro opposta ai liguri dello Spezia. Alle 11.30, i perdenti tra piemontesi e lombardi opposti agli spezzini. Nel pomeriggio alle 15, partirà il girone D: primo match tra i polacchi del Lechia Zielona Gora contro i bianconeri della Juventus. Alle 16, Sampdoria in campo contro la perdente della prima gara pomeridiana, alle 17, ultimo incontro tra blucerchiati e i vittoriosi di Juve – Lechia. Alle 18.30 circa, sempre dal ‘Palli’ scatterà la tradizionale sfilata delle squadre, attraversando il centro cittadino, con al seguito la banda musicale e le majorettes. Tutti diretti al Castello dei Paleologi per l’evento di gala, promosso dal main sponsor Energica, insieme all’Asd Caligaris. Un momento di festa riservato alle sole squadre e agli entourage organizzativi, che nel corso di questi mesi si sono mossi per la riuscita del ‘Caliga’. Festeggiamenti a parte, domenica 1° settembre, alle ore 10, si ritornerà in campo con le semifinali: vincente girone A vs vincente girone D, seguita dalla sfida tra le prime classificate del girone B e del girone C. Pomeriggio dedicato alle finali: alle 15, 3°-4° posto e alle 17 l’atto conclusivo della rassegna. Il biglietto di accesso allo stadio è di 5 € a giornata (15 € per abbonamento tre giornate). I tagliandi saranno acquistabili alla biglietteria del Casale FBC nelle giornate di gara, ma anche al Cano Point del circolo Canottieri Casale e direttamente nella sede della onlus Vitas, a cui verrà devoluto l’intero ricavato dalla vendita dei tagliandi. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook Torneo Internazionale ‘Umberto Caligaris’ e profilo instagram Torneo Caligaris. Intanto sono stati decisi i premi collaterali: il miglior giocatore riceverà la targa speciale Energica, da sempre molto attenta al mondo sportivo, mentre Vitas ha pensato alla squadra più giovane.