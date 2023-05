Il Comune di Crescentino dei Borghi delle Vie d’Acqua, associazione di 56 Comuni del Basso Vercellese, si fa promotore di un’iniziativa che lo vedrà ospitare un convegno internazionale della durata di due giorni, organizzato insieme all’Università del Piemonte Orientale e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e all’Arcidiocesi di Vercelli, a cui seguirà una giornata a tema medievale, ambientata nel borgo di San Genuario.

Tanti saranno gli argomenti trattati nel teatro Cinico Angelini di Crescentino che, a partire dalle ore 14 di giovedì 18 maggio, ospiterà il l'incontro intitolato “Da San Genuario all’Europa: monasteri e acqua, monasteri in terre d’acqua”. Protagonista del convegno sarà il territorio vercellese, in particolare San Genuario, sede del più antico monastero piemontese sicuramente attestato, la cui pre- senza è menzionata in un documento del 707 d.C., in età longobarda.

I temi trattati giovedì pomeriggio rifletteranno sul rapporto tra il monastero di San Genuario, luogo di rilievo fin dalla sua fondazione, e il suo particolare ambiente naturale nel Medioevo.

Il convegno riprenderà poi venerdì mattina alle 9 con gli interventi di numerosi esperti internazionali, che si concentreranno sul ruolo giocato dall’acqua nei complessi monastici altomedievali attraverso molti Paesi d’Europa.

Nel pomeriggio, infine, il convegno proseguirà con approfondimenti sullo stessa tema, in relazione agli Ordini monastici dei secoli centrali e finali del Medioevo.

La partecipazione è aperta a tutti e il convegno potrà essere seguito anche via Zoom, inoltrando una email con la richiesta all’indirizzo: convegnosangenuario@gmail.com