01 dicembre 2025

01 dicembre 2025 Casale Monferrato

Ciclismo giovanile Gabriel Curtaz, dal biathlon al ciclismo In vista della prossima stagione sportiva la LAN Service-Zheroquadro ha inserito nel team il corridore aostano che ha alle spalle una storia sportiva particolare

di Alfredo Colella

In vista della stagione agonistica 2026, la LAN Service-Zheroquadro presenta un corridore che ha alle spalle una storia sportiva particolare. Gabriel Curtaz, valdostano di Gressoney, ha infatti un passato vittorioso nel biathlon (disciplina olimpica che unisce lo sci di fondo e il tiro a segno con la carabina).

Classe 2004, ha collezionato quattro medaglie ai Campionati Italiani da Under18 e due medaglie da Under20. Come tesserato del centro sportivo dei Carabinieri ha ottenuto un 3° posto nella classifica generale di Coppa Italia 2023/24 e ha partecipato alle Universiadi di Torino 2025.

«La bici da corsa è l’altra mia grande passione e l’ho sempre usata come allenamento per lo sci – racconta – Da quest’anno ho deciso di provare a dedicarmi a essa come sport principale e ringrazio il team manager Gianni Pederzolli per avere realizzato questo mio desiderio. Ho già partecipato a qualche gara amatoriale, con buoni riscontri sia dal punto di vista dello stare in gruppo che come valori di potenza».

In realtà, Gabriel Curtaz ha già avuto un primo approccio al ciclismo come Under 23, essendo stato iscritto in extremis all’ultimo Giro di Puglia, alla fine di settembre. «Ci aveva contattato via mail poco prima e la sua storia mi aveva colpito – ricorda il team manager Pederzolli – Chi pratica sport di resistenza ha di solito un buon motore nelle gambe e una buona performance cardiovascolare. E spesso abbina il ciclismo come integrazione, acquisendo dimestichezza col controllo della bicicletta: da qui a imparare a stare in gruppo e a sviluppare esperienza e capacità per primeggiare ce ne corre, ma vale la pena provarci».