31 ottobre 2024 Cella Monte

Dal 1° al 3 novembre Cella Monte si veste a festa: tre giorni col Tartufo Bianco Numerosi gli appuntamenti

di Paolo Giorcelli

Torna con l’edizione n. 32 la Fiera Regionale del Tartufo Bianco in Valle Ghenza, con una tre giorni in programma in questo weekend, da venerdì 1° novembre, fino a domenica 3. Organizzata dal Comune, col sostegno di Regione Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la fiera continua ad essere uno degli appuntamenti clou che scandisce l’agenda di quello che è uno dei Borghi più Belli d’Italia e core zone Patrimonio Unesco Monferrato degli Infernot.

Si parte, dunque, venerdì, con la cena tematica a cura della pro loco al palatenda di Regione Sardegna. Corposo il programma di domani, sabato 2 novembre: alle ore 9 partenza del trekking del trifolau a cura della guida escursionistica Luca Manzan e apertura della fiera-mercato; alle ore 11, presso Palazzo Volta, convegno “Gli attrezzi del trifolau e chi li produce: Giovanni si racconta” con la moderazione di Emanuele Rendo; alle ore 12 pranzo del tartufo a cura della pro loco nel palatenda; alle ore 14,30 l’Associazione dei Trifolau della Valle Ghenza riserverà l’esperienza della cerca guidata (ritrovo allo stand dell’Associazione nel palatenda), info: 347-2555547; alle ore 19,30 cena al tartufo.

Domenica, il programma si replica: ore 9 partenza per il trekking del trifolau a cura di Luca Manzan e apertura della fiera-mercato; alle ore 11 premiazione dei migliori tartufi presso il palatenda; alle ore 12 pranzo al tartufo; alle ore 14,30 cerca guidata del tartufo.

Diversi le proposte gastronomiche a seconda delle diverse pro loco partecipanti. A cura di quella di Vignale Monferrato: stracotto di vitello con tartufo e fagiolini, gnocchi alla bava con tartufo, sformato di patate con funghi e tartufo e fonduta con tartufo; quella di Terruggia, invece, proporrà: battuta di Fassona con tartufo nero, agnolotti al burro con tartufo nero, tomino alla piastra con tartufo nero e uovo al tegamino con tartufo nero; la pro loco di Cella Monte, infine, proporrà: zabaione con krumiri rossi, torta di nocciole/crostata con gelato e pere al vino.

Il benvenuto del sindaco

«Siamo pronti per questa nuova edizione interamente dedicata ad uno dei prodotti di eccellenza del Monferrato casalese qual è il Tuber Magnatum Pico che, nel Basso Piemonte, contraddistingue e caratterizza le produzioni di qualità divenute celebri in tutto il mondo» ci tiene a sottolineare il sindaco Maurizio Deevasis.

«Le abbondanti piogge primaverili, e queste ultime autunnali, ci fanno ben sperare in una buona annata grazie alle buone condizioni di umidità ricreatesi nel suoli vocati. Confidiamo, dunque, che anche quest’anno il borgo cellese verrà invaso dal profumo del tartufo e che l’offerta possa soddisfare la domanda. Nella via centrale verranno sistemati espositori di prodotti agroalimentari e artigianali, mentre i trifolau/commercianti e i produttori di vino verranno sistemati nel palatenda» conclude il sindaco.

Altri sponsor della fiera-mercato sono: Energica, Cosmo e Camera di Commercio Alessandria-Asti. Partner di progetto sono: Associazione Città del Tartufo e Associazione Trifolau Valle Ghenza.