Articolo »

Scuola

10 dicembre 2021

10 dicembre 2021 Casale Monferrato

Operatore Specializzato Import Export: nuovo corso al For.Al

di r.m.

Operatore Specializzato Import Export, è il nuovo corso organizzato dalla sede For.Al di Alessandria, in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento dalla Regione Piemonte attraverso il fondo sociale europeo che sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Alessandria e la Fondazione Slala nell’ottica di formare risorse indispensabili allo sviluppo del nascente polo logistico ad Alessandria.

Il corso, diurno, si svolgerà presso la sede “R. testa” di Alessandria in Spalto Marengo 44, avrà una durata 600 ore, di cui 240 ore di stage, partirà a gennaio ed è destinato a maggiorenni in possesso di

diploma e prevede, al termine del percorso formativo e previo superamento della prova finale, un

attestato di specializzazione.

La presentazione del nuovo corso è avvenuta on line con la partecipazione del presidente di For.Al,

Alessandro Traverso, del direttore amministrativo Patrizia Melanti e del responsabile di sede

Massimiliano Rolando, oltre che dell’Assessore comunale di Alessandria Silvia Straneo e a Paolo

Ronchetti in rappresentanza della Fondazione Slala.

L’Operatore Specializzato Import Export è una professionalità spendibile in aziende operanti in

ambito commerciale import-export, di qualsiasi dimensione e settore oltre che in siti logistici come

supporto amministrativo.

«È un progetto ambizioso – è il commento del presidente Alessandro Traverso – e ci auguriamo

porti a risultati soddisfacenti con buoni riscontri soprattutto in ambito giovanile. La collaborazione

di Foral, Fondazione Slala, Comune di Alessandria e le aziende del territorio sarà il punto di forza

e di partenza per lo sviluppo e l’occupazione del polo logistico».

«La formazione professionale di qualità è strategica e in questo senso l’operatore import export è

un cesello all’interno di un puzzle che stiamo creando con tutta la parte che si sta occupando di

formazione con Slala. Abbiamo bisogno di risorse debitamente formate» commenta l’assessore alla

Formazione del Comune di Alessandria, Silvia Straneo, sostenuta da Paolo Ronchetti, in

rappresentanza di Slala, che sottolinea «la logistica pura e semplice si basa su conoscenze di

gestione di magazzino, funzionamento di strumenti informatici e sicurezza, elementi indispensabili

che devono possedere, come requisiti, tutti gli operatori che troveranno occupazione e per questo

For.Al è un prestigioso interlocutore».

Il responsabile della sede di Alessandria, Massimiliano Rolando, dopo aver illustrato alcuni dati

pubblicati sui media nazionali relativamente alle prospettive dell’export per i prossimi anni e alla

candidatura del Basso Piemonte a diventare il retroporto della Liguria, ha presentato brevemente le

discipline che saranno approfondite durante il corso da docenti mirati, professionisti che

quotidianamente operano sul campo e trasmetteranno ai corsisti le proprie competenze.

Per info e preiscrizioni rivolgersi alla sede di Alessandria contattando il numero 0131 234663

oppure via mail all’indirizzo alessandria@foral.org .