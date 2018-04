Articolo »

28 aprile 2018

28 aprile 2018 Casale Monferrato

Aido Casale in assemblea, l'associazione cerca una nuova casa

di r.m.

Giovedì 10 maggio alle ore 21 si costituirà ufficialmente il Gruppo Comunale AIDO di Casale Monferrato. Un momento atteso da anni che trova finalmente realizzazione grazie all’impegno profuso negli ultimi dodici mesi dalla presidente provinciale Nadia Biancato.

«La realtà casalese è importantissima: l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule associa quasi 1.500 persone in Casale Monferrato e nei Comuni del territorio compresi tra Mirabello e la Val Cerrina. Avendo individuato un gruppo dirigente coeso e motivato possiamo guardare al futuro con una nuova realtà locale. È un traguardo atteso da decenni e sono orgogliosa di poter tenere a battesimo il Gruppo che prende avvio sotto i migliori auspici» afferma la presidente Biancato.

Il Gruppo Comunale AIDO di Casale Monferrato, infatti, ha già alcune iniziative in programma: in maggio la presentazione del libro “Gocce” di Umberto Folena, giornalista di Avvenire, la premiazione dei giovani “ambasciatori” AIDO all Liceo Balbo, la partecipazione il 30 settembre alla Giornata Nazionale AIDO, con chiusura in Duomo con la messa officiata dal vescovo Gianni Sacchi e a seguire concerto dell’Orchestra Classica di Alessandria.

L’assemblea pubblica con la quale AIDO Casale Monferrato nascerà si terrà nell’oratorio della parrocchia del Ronzone (ingresso via Eccettuato,11): è aperta a tutti ma avranno diritto di voto coloro che risultano iscritti ad AIDO nei Comuni del Casalese alla data del 26 aprile 2018.

Nell’occasione saranno elette le cariche sociali per il periodo 2018-2020. La candidata presidente è Graziella Villata, conosciuta ai monferrini in quanto molto attiva nel volontariato, ed attuale vice presidente di AVO, Associazione Volontari Ospedalieri.

E l’AIDO cerca casa: «Siamo impegnati ad individuare in Casale Monferrato una sede che ci permetta da subito di essere operativi: l’incontro con gli iscritti e con tutti coloro che hanno piacere di conoscere l’attività dell’associazione, dichiarare la propria volontà alla donazione organi ma anche ad essere volontario, è fondamentale per partire con il piede giusto» dice ancora Biancato che conclude «AIDO quest’anno festeggia 45 anni di attività a livello nazionale. La provincia di Alessandria contribuisce con questa nuova fondazione a diffondere ulteriormente le finalità di un’associazione unica al mondo per il suo impegno per la salute pubblica, impegno riconosciuto dal 1986 con la Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica concessa dal presidente Cossiga».