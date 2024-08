Articolo »

Scuola

06 agosto 2024

06 agosto 2024 Casale Monferrato

Presentazione Il servizio “Giraskuola” a Casale Monferrato Iniziativa scaturita dalla collaborazione con il Lions Club

di r.m.

Grazie alla collaborazione con il Lions Club International, sarà possibile usufruire anche a Casale Monferrato del servizio “Giraskuola”, un’innovativa piattaforma di economia circolare dedicata al riuso di libri e materiali scolastici. Il progetto, sviluppato durante il periodo di pandemia da COVID-19, mira a supportare le famiglie nel compito di garantire l’istruzione ai propri figli, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale e il risparmio economico: una soluzione gratuita per la condivisione e il riutilizzo di materiale didattico.

Il presidente del Lions Club Casale Monferrato Host, Margherita Girino, a nome dei Lions Club della Zona ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di poter contribuire a un progetto così innovativo per la nostra comunità. ‘Giraskuola’ ha il merito di promuovere una preziosa cultura del riuso e della solidarietà. Crediamo fermamente che il futuro delle nostre generazioni dipenda anche dalla nostra capacità di educare i giovani alla sostenibilità e alla condivisione».

L’assessore all’Istruzione, Fiorenzo Pivetta, ha aggiunto: «La Città di Casale Monferrato è sempre in prima linea nell’offrire servizi innovativi e utili ai propri cittadini. Con l’adesione a ‘Giraskuola’, vogliamo mettere in luce l’importanza del supporto reciproco all’interno della nostra comunità. La piattaforma non solo facilita lo scambio di libri e materiali scolastici, ma crea anche un’opportunità per rafforzare i legami tra i nostri cittadini, promuovendo un’economia circolare locale».

“Giraskuola” si presenta come una piattaforma nella quale le famiglie possono cercare, vendere o donare materiali scolastici inutilizzati. Attraverso una sezione dedicata a Casale Monferrato, gli utenti potranno facilmente individuare le scuole e le sezioni di interesse, permettendo così un’agevole corrispondenza tra domanda e offerta.

Il progetto è nato dall’iniziativa di una famiglia della provincia di Bergamo, che ha voluto rispondere a una necessità comune: trovare una seconda vita per i libri e il materiale scolastico accumulato negli anni. Giraskuola.it è oggi una realtà che coinvolge diversi comuni italiani, offrendo un servizio solidale che punta a ridurre gli sprechi e a supportare economicamente le famiglie.

Per ulteriori informazioni sul servizio “Giraskuola” e su come partecipare, visitare il portale istituzionale della Città di Casale Monferrato o la piattaforma al link https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/CasaleMonferrato