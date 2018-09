Articolo »

Sport

16 settembre 2018

16 settembre 2018 Casale Monferrato

Domenica 7 ottobre riparte la Serie A di tennis. Ecco i gironi della Canottieri in A1 e A2

di a.mo.

La Canottieri Casale è venuta a conoscenza delle sue avversarie nei campionati di A1 femminile e A2 maschile. Il team, neo promosso nella massima serie, capitanato da Giulia Gabba (nella foto), è stato inserito nel girone-1 insieme a Tc Genova 1893, Ct Lucca e Ca Faenza, mentre la squadra dei capitani Marco Bella e Giugiu Massola, dentro il raggruppamento numero due, se la vedrà con Tc Treviglio, Ct L’Aquila, Ct Bologna, Match Ball Siracusa, CT Rocco Polimeni (Reggio Calabria) e Ct Firenze.

Pronti partenza via domenica 7 ottobre quando scatterà l’A2: i ragazzi ospiteranno i siciliani di Siracusa, mentre la domenica successiva sarà tempo della prima trasferta in terra toscana, nel capoluogo fiorentino. Il 21 ottobre si ritorna in Monferrato, dove arriveranno i lombardi di Treviglio. Domenica 28 ottobre trasferta a Bologna, mentre il 4 novembre arriva Reggio Calabria. Sette giorni dopo viaggio sui campi in veloce de L’Aquila e nell’ultima giornata di regular season, domenica 18 novembre, gli oro-rossi rispetteranno il turno di riposo.

In campo femminile, si parte domenica 14 ottobre con la sfida alle biancorosse del Tc Genova, domenica 21 il team casalese si reca sulla terra rossa delle vice campionesse italiane di Faenza, poi domenica 28 ottobre big match casalingo tra neopromosse: arrivano le toscane di Lucca. Il 4 novembre parte il girone di ritorno: trasferta nel capoluogo ligure, sette giorni dopo arrivano a Casale le faentine, mentre il 18 novembre si chiudono le sfide di stagione regolare in casa di Lucca.