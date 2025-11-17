Mirko Oliaro nuovo segretario della Cgil Alessandria

Oggi, lunedì 17 novembre, l’Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Alessandria, alla presenza di Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte e di Lorenzo Boffa Sandalina, segretario organizzativo della Cgil Piemonte, ha eletto Mirko Oliaro nuovo segretario generale, in avvicendamento a Franco Armosino che ha completato il mandato di 8 anni.

Mirko Oliaro ha iniziato la militanza in Cgil a 24 anni, eletto nel 1999 delegato sindacale del reparto montaggio alle Officine Meccaniche Cerutti di Casale Monferrato. Nel 2005 viene distaccato e inizia a lavorare alla Cgil di Casale Monferrato come Funzionario territoriale della Fiom Cgil.

Eletto Segretario della categoria nel 2010, completa il mandato nel 2018, quando diventa responsabile della Cgil di Casale Monferrato. Nel 2021 la Cgil nazionale gli conferisce l’incarico di Responsabile nazionale Amianto e viene eletto Presidente del Fondo Vittime Amianto (organismo all’interno dell’Inail) nel 2022.

Nel febbraio 2023 entra a far parte della Segreteria della Camera del Lavoro di Alessandria, con l’incarico di Segretario organizzativo. Queste le sue prime dichiarazioni: «Sono onorato ed estremamente felice di questo mio nuovo incarico. Abbiamo di fronte una stagione complicata e difficile, ma la Cgil di Alessandria ha dimostrato di avere una grande struttura organizzativa e politica, che continuerà a difendere e a rappresentare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate, a partire dalla manifestazione con il corteo in Alessandria in occasione dello sciopero generale del 12 dicembre».