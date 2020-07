Articolo »

11 luglio 2020

11 luglio 2020 Vignale

Pedalare in sicurezza Io rispetto il ciclista: la campionessa Paola Gianotti in Monferrato La campagna nazionale a salvaguardia di chi pedala

di Paolo Giorcelli

Riparte il grande sport sulle strade del Monferrato con un ospite speciale per una "missione" speciale: questa domenica si terrà, alle 19,30, l'inaugurazione del cartello della Campagna Salvaciclista che sarà posizionato sul tratto di strada che dalla Rotonda in Regione Tronco - crocevia verso Alessandria, Asti, Moncalvo e Casale, conduce all'abitato vignalese. L'iniziativa fa parte di "Ripartiamo dal Piemonte", promossa da Paola Gianotti, ciclista, scrittrice e detentrice di tre Guinness World Record, tra cui l'essere la donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici. Durante il lockdown causato dalla pandemia di COVID-19, Paola Gianotti ha pedalato per 12 ore sui rulli di casa per raccogliere fondi per acquistare 10.500 mascherine da donare agli ospedali del Piemonte. Da domani, 11 luglio, Paola prenderà parte fino al 19 luglio al suo personale "Giro del Piemonte", pedalando per tutta la regione al fine di valorizzare il territorio e portare avanti la campagna di sensibilizzazione "Io rispetto il ciclista": obiettivi principali di questa campagna, oltre al rilancio turistico, la promozione della mobilità sostenibile attraverso la bicicletta che passa anche attraverso l'installazione di cartelli per il sorpasso ad un minimo di un metro e mezzo di distanza lungo le strade del Piemonte. In Italia muore un ciclista ogni 35 ore e un pedone ogni 12 ore - sottolinea la campionessa - L'invito che facciamo alle amministrazioni comunali piemontesi è quello di individuare le strade di competenza, con la maggiore densità di circolazione ciclistica, e dislocare i cartelli Salvaciclisti per informare e fare sensibilizzazione culturale.

Nell'aprile 2019, assieme a Marco Cavorso - rappresentante per la sicurezza dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI), ha presentato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la proposta di legge sulla distanza minima di sorpasso che è stata introdotta nel codice stradale ed è in fase di approvazione definitiva, una misura già adottata da pressoché tutti gli stati europei. Una campagna, in attesa comunque dell'approvazione della norma, che vuole migliorare la sicurezza e il livello di convivenza tra utenti della strada differenti per mezzo dell'effetto informativo e culturale che tali cartelli hanno indiscutibilmente verso l'utente della strada, in altri paesi europei ed extra europei.

Appassionata di bicicletta fin dalla tenera età, Paola Gianotti è l'unica donna ad aver partecipato nel luglio 2015 alla prima edizione della Red Bull Trans-Siberian Extreme, la gara più estrema e lunga del mondo - circa 9200 km lungo il leggendario percorso della Transiberiana. Ha pedalato per 11.533 km attraverso i 48 stati attigui degli USA in 43 giorni e per 2730 km attraverso il Giappone, da nord a sud, in meno di 9 giorni, imprese che le sono valse entrambe i Guinness World Record. Durante la sua impresa negli Stati Uniti ha raccolto i fondi per acquistare 73 biciclette che ha donato personalmente a 73 donne in Uganda. Testimonial della campagna promossa da Radio Rai2 Caterpillar, Paola Gianotti ha portato la candidatura della bicicletta come premio Nobel alla Pace da Milano a Oslo: 2.000 km in pieno inverno per portare le oltre 10.000 firme raccolte in tutto il mondo.

Nel 2018 e 2019 ha percorso tutte le tappe del Giro d'Italia anticipando di un giorno i professionisti per portare avanti la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale "Io rispetto il ciclista".

L'evento a Vignale sarà seguito, alle 21:30, con una "agnolottata" presso l'Agriturismo "La Pomera" in frazione San Lorenzo con protagonista la stessa Paola Gianotti. Sempre domenica la campionessa arriverà anche a Occimiano dove sarà accolta da giovani ciclisti amatoriali e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dopo un momento di riflessione presso il Monumento ai Ciclisti (dedicato alla sfortunata occimianese Gloria Aceto, deceduta alcuni anni fa in un sinistro stradale mentre si allenava con la sua mountain bike), il gruppo raggiungerà piazza Carlo Alberto dove, dalle 17 alle 18, si terrà la manifestazione per lo scoprimento e l’inaugurazione della targa (nella foto) che verrà collocata all’ingresso del paese, sempre più “Comune ciclabile”.