11 luglio 2025 Casale Monferrato

In via Roma a Casale Letizia Serredi alla Numm per un incontro esclusivo Sabato 12 luglio alle ore 11

Pesce azzurro. Una delle opere di Letizia Serredi in galleria

di a.mo.

Prosegue con grande successo la mostra “Intrigo di Giugno” di Letizia Serredi presso Numm Contemporary Art, un viaggio sensoriale che coinvolge il pubblico dal 15 giugno e che sarà visibile fino al 24 agosto.

In questi giorni, l’esposizione ha suscitato emozioni e riflessioni profonde, grazie alla potente capacità di Serredi di unire colore, memoria e leggerezza in un linguaggio immediato e istintivo. L’artista toscana, attraverso le sue opere che mescolano pittura, collage e frammenti di testo, invita a entrare in un universo visivo ricco di simboli e suggestioni. I suoi dipinti non descrivono la realtà, ma la trasformano, portandoci in un mondo onirico e primitivo popolato da fiori esuberanti, animali totemici e immagini evocative. Ogni opera è una sorta di diario visivo che non chiede di essere spiegato, ma semplicemente vissuto.

A completare questa esperienza, sabato 12 luglio alle ore 11, l’artista sarà protagonista di un incontro esclusivo presso Numm Contemporary Art, dove dialogherà con Carolina Saporiti, giornalista e curatrice del catalogo della mostra.

L’appuntamento sarà un’occasione per esplorare più a fondo l’universo poetico di Serredi, un’artista che usa il colore come strumento per comunicare emozioni e per trasformare il dolore in energia visiva. Le sue opere parlano di malinconie leggere, di radici perdute e di una bellezza che non è mai fine a sé stessa, ma sempre uno strumento di resistenza e di comprensione. Le opere di Letizia Serredi sono in galleria e sono ammirabili dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13.