28 maggio 2021

28 maggio 2021 Cella Monte

Incontro sabato 29 maggio Come comunicare il paesaggio all’estero? Alla Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantone

All'Ecomuseo di Cella Monte si parla di marketing per turisti di lingua inglese e tedesca

di Chiara Cane

Si parlerà di “Comunicare il paesaggio all’estero. Marketing per turisti di lingua inglese e tedesca” sabato 29 maggio alle ore 9, presso la sede della Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantone (Palazzo Volta) a Cella Monte, nell’ambito del ciclo di incontri formativi di Europrogettazione, organizzato dalla Fondazione stessa, su impulso dei Comuni Core Zone Unesco.

Ospiti e relatrici dell’incontro saranno Cristina Iuli, docente di Letteratura Nordamericana e coordinatrice del Corso di Laurea in Lingue Straniere Moderne, e Miriam Ravetto, docente di Lingua Tedesca e referente per l’Internazionalizzazione del Dipartimento di Studi Umanistici, entrambe all’Università del Piemonte Orientale, presso la quale hanno altresì progettato un Master di II Livello in “Progettazione, Promozione e Comunicazione dell’Offerta Turistica di Filiera in Lingua Straniera”, che decollerà nella primavera 2022.

L’intervento della Iuli sarà incentrato sulla costruzione narrativa dell’esperienza turistica dell’Italia nel mondo anglosassone, con un focus sul caso degli Stati Uniti, quale maggior importatore (esterno all’Unione Europea) di servizi turistici dall’Italia. Partendo da alcuni racconti di viaggio focalizzati sull’esperienza di turisti statunitensi in Italia, la relatrice metterà in evidenza il ruolo della geografia emotiva nella costruzione e promozione del luogo come destinazione turistica. Studi recenti sul marketing turistico, infatti, hanno evidenziato quanto la risposta a bisogni emotivi, come il desiderio di “sentirsi a casa”, di “sentirsi parte di un mondo” o di “vivere un’esperienza autentica”, sia un elemento chiave del successo di campagne promozionali turistiche dirette (spot) o indirette (romanzi, racconti, blogs, ecc.). La costruzione e disseminazione di racconti del luogo che attivino simili sentimenti di appartenenza e di trasformazione soggettiva diventano, dunque, elementi fondamentali nella promozione del territorio, specie quando non centrale sulla mappa immaginaria del turista statunitense.

La Ravetto, invece, offrirà riflessioni su fabbisogni e competenze per la comunicazione turistica multilingue, partendo dai processi di comunicazione turistica, con particolare riferimento all’uso delle lingue straniere (inglese e tedesco) nella realtà turistica piemontese. L’intervento proseguirà analizzando svariate modalità e strategie di adattamento alle attese del potenziale turista all’interno di diverse tipologie testuali (brochure promozionali, siti web ecc.). Se da un lato emerge la necessità di acquisizione, da parte degli addetti del settore, di un ampio e diversificato spettro di competenze in lingua straniera, che non si limitino esclusivamente alla conoscenza dell’idioma parlato dai turisti in arrivo, ma prevedano anche una serie di competenze interculturali necessarie per comprendere e interpretare le aspettative e i bisogni del potenziale turista alla luce delle sue consuetudini socio-culturali, dall’altro lato, le riflessioni proposte mettono in luce l’immagine dell’Italia (e più specificatamente del Piemonte) che testi descrittivi, narrativi, promozionali e informativi trasmettono ai lettori inglesi e tedeschi. Prenotazioni: allo 0142 488161.