18 marzo 2022

18 marzo 2022 Cavagnolo

Giovedì sera l'arrivo A Cavagnolo 47 bambini ucraini Dopo 56 ore di viaggio

di m.ros.

Ha appena un mese e mezzo la piccola Lyubov. Fa parte del gruppo di 47 bambini ucraini giunti ieri sera, giovedì, a Cavagnolo, al centro di accoglienza allestito dalla Comunità Siloe all’abbazia di Santa Fede, assieme a 12 donne. Sono arrivate, come comunica il sindaco Andrea Gavazza, dopo un estenuante viaggio di 56 ore grazie alla Fondazione AIEF che ha raccolto donne e bambini alal città ucraina Kryvyi Rih: da lì hanno raggiunto Leopoli, poi in Polonia, a Medyka, e infine in Italia fino a Cavagnolo.

Santa Fede - lo ricordiamo - costituisce uno degli snodi nazionali di accoglienza dei profughi ucraini in fuga dal conflitto: «Questo progetto speciale di accoglienza - spiega il sindaco Gavazza - è stato programmato in questi giorni insieme alla Regione Piemonte e alla Protezione Civile Regionale con cui siamo in contatto dall’inizio dell’emergenza».