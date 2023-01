Articolo »

Comprensorio

29 gennaio 2023

29 gennaio 2023 Trino

Comitato del Gemellaggio La prima missione a Trino di una delegazione di Banfora All'interno del progetto di cooperazione "Sinergia"

A Banfora i progetti di cooperazione decentrata

di Maurizio Inguaggiato

Dal 29 gennaio al 4 febbraio si svolge la prima missione a Trino di una delegazione del Comune di Banfora nell’ambito del progetto “SINERGIA. Scuole, giovani imprenditrici, operatori sanitari per la promozione della salute nella cooperazione decentrata Trino-Banfora. Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia” di cui il Comune di Trino è capofila, finanziato nell’ambito del Bando Piemonte & Africa sub-sahariana - ANNO 2021. Partenariati territoriali per un futuro sostenibile.

Oltre al Comitato del Gemellaggio di Trino il progetto vede la presenza di numerosi partner: COI (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale), l’Asl VC, i Lions italiani, ONLUS “Con i bambini nel bisogno”, l'Istituto Alberghiero di Trino, l'Istituto Comprensivo di Trino, il Centro Territoriale per il Volontariato, LVIA (Associazione Internazionale Volontari Laici), l'associazione di promozione sociale Crescere, le aziende Ponti e Mundiriso, il Comitato del Gemellaggio di Banfora e il Comune di Banfora.

La delegazione sarà formata da Issaka Sirima, referente del comune di Banfora per la Cooperazione decentrata e Koknayoaba Kiemtore, Direttore della scuola di Tounguena 2. Nel corso della settimana di permanenza in Italia la delegazione parteciperà a tavoli di lavoro con Il Comitato del Gemellaggio di Trino e con gli altri partner per una lettura condivisa del progetto e per l’organizzazione delle attività che si svolgeranno a Banfora. Sono inoltre previsti incontri con l’Amministrazione Comunale di Trino, in Regione con l’Assessore regionale Maurizio Marrone e i funzionari del settore della cooperazione decentrata, con i dentisti del COI, con l’Asl di Vercelli, con la Onlus “Con i bambini nel bisogno”, con l’istituto Comprensivo e con l’IPSSEOA S. Ronco di Trino.

Questa missione sarà anche l’occasione per riprendere e rafforzare i rapporti di amicizia e di solidarietà che ci legano alla nostra città gemella africana, mai interrotti nonostante i recenti rivolgimenti politici in Burkina Faso che hanno determinato un rinnovo delle cariche istituzionali e delle persone di riferimento per le nostre relazioni, che saremo felici di conoscere e con cui siamo desiderosi di collaborare in questo progetto.