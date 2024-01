Articolo »

Economia

10 gennaio 2024

10 gennaio 2024 Casale Monferrato

Martedì 16 gennaio Il “Made in Italy. Il valore aggiunto della manifattura italiana” al Castello di Casale Convegno promosso dallo Studio Pessina Bajardi Bollo di Casale

di r.m.

Martedì 16 gennaio nel Salone Convegni del Castello del Monferrato di Casale si terrà l’incontro “Made in Italy. Il valore aggiunto della manifattura italiana” promosso dallo Studio Pessina Bajardi Bollo.

«Lo studio riprende, dopo la temporanea sospensione dovuta al diffondersi del Covid, la tradizione che precedentemente si stava consolidando di promuovere annualmente un incontro di approfondimento di argomenti di rilevanza generalizzata, seppure principalmente di interesse per operatori economici, finanziari, imprenditori e studiosi universitari», fanno sapere i promotori.

Provenienza e origine

«È noto a tutti che il “Made in Italy” indica la provenienza, cioè l’origine di un bene o di un prodotto fabbricato in Italia e che, finalmente, anche il legislatore intende tutelare al meglio, sanzionando pesantemente, a livello penale, le imprese che si fregiano del marchio “Made in Italy” su prodotti non fabbricati in Italia».

«Il marchio “Made in Italy” è diventato fondamentale per le esportazioni italiane ed è talmente noto a livello mondiale da essere considerato una categoria commerciale a sé stante. Secondo studi pubblicati dalle più accreditate riviste economiche al mondo, il brand “Made in Italy” è percepito dal pubblico al pari dei più noti brand aziendali al mondo».

Numerosi interventi

I lavori inizieranno alle ore 9 con l’accreditamento dei partecipanti, le introduzioni di Carlo Pessina, Carlo Bajardi e Corrado Bollo dello Studio organizzatore dell’evento e il saluto del sindaco Federico Riboldi. Alle ore 10 introduzione e presentazione del moderatore, Mario Negri, professore emerito presso l’Università Iulm di Milano.

A seguire i vari interventi: “Made in Italy: Lusso o eccellenza?” con Mauro Ferraresi, professore associato di Sociologia della comunicazione presso l’Università Iulm di Milano; “Savoir faire: il valore della tradizione Manifatturiera. Il caso del distretto Orafo di Valenza” con Gian Andrea Garrone, amministratore delegato di LVMH Watches & Jewelry - Jewelry Operations; “Export di macchinari industriali: il Made in Italy tra tradizione, innovazione e sostenibilità” con Massimiliano Ferioli, Customer Project Management Director di Bobst Italia.

Per partecipare al convegno è possibile effettuare una registrazione gratuita al numero 0142 455701, info@pbbstudio.it.