08 giugno 2025

Le pedalate organizzate da FIAB Monferrato Una mattina da esploratori sulle orme di Cristoforo Colombo La seconda tappa delle Monferr-Adventures

di r.m.

Una mattina da esploratori sulle orme di Cristoforo Colombo: questo è stato il filo conduttore della seconda tappa delle Monferr-Adventures, le pedalate organizzate da FIAB Monferrato alla scoperta del nostro territorio.

Cuccaro, il paese ospitante, è stato il trampolino di lancio per un'avventura indimenticabile.

Dopo una caccia al tesoro a tema "scoperta dell'America", bambini e famiglie hanno visitato il museo colombiano, ricco di reperti e documenti che attestano le origini monferrine del più famoso esploratore del mondo.

Una volta terminata la visita sotto la sapiente guida del signor Roberto, tutti erano pronti a salpare per un viaggio unico! In sella alle biciclette il gruppo ha pedalato sulle irte rampe della splendida panoramica che collega Lu e Cuccaro (fateci un giro se non ci siete mai stati!).

Con sudore e determinazione i ciclisti hanno conquistato la Big Bench blu di Lu, ammirando lo splendido panorama sulle colline.

In seguito, il gruppo parrocchiale di Lu ha accolto la comitiva presso il cortile dell'oratorio con una merenda rigenerante. Sotto la guida di don Pier Giorgio Verri, i bambini hanno visitato la cripta di San Valerio, ascoltando la leggenda che avvolge questo famoso vescovo medievale.

Per concludere la visita di Lu, i partecipanti hanno raggiunto il giardino della torre dell'orologio, che faceva anticamente parte del castello del paese e da cui si gode una visuale a 360° sul territorio circostante. I ciclisti sono poi ritornati a Cuccaro stanchi ma estremamente arricchiti da un'esperienza immersiva di sport, cultura, natura e amicizia.

FIAB ringrazia «chiunque abbia contribuito con competenza e brillantezza alla riuscita della manifestazione, in particolare i volontari del museo colombiano e il vivacissimo gruppo parrocchiale di Lu».

La prossima tappa delle Monferr-Adventures sarà domenica 6 luglio a Sala, alla scoperta dell'infernot del paese, della ghiacciaia e di molte altre curiosità. Per informazioni Lorenzo 3387700810