Articolo »

Attualità

31 marzo 2022

31 marzo 2022 Casale Monferrato

Dal 21 al 27 marzo Covid: lieve aumento dell'incidenza sia negli adulti che nelle scuole Piccole variazioni rispetto alla settimana precedente

di r.m.

«Nella settimana dal 21 al 27 marzo l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 401.2, in lieve crescita (+1 %) rispetto ai 397.2 della scorsa settimana». Lo comunica la Regione Piemonte che illustra i dati per fasce di eta:

Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 403.1, invariata rispetto alla scorsa settimana.

Nella fascia 25-44 anni è 490.2 ( +0,3%).

Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 393.5 (+1,3%).

Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 324.7 (+2,8%).

Tra i 70-79 anni è a 313.3 (+8%).

Nella fascia over80 l'incidenza è 324.3 (-8%).

«In età scolastica, nel periodo dal 21 al 27 marzo, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100 mila per le specifiche fasce di età, è in lieve aumento, più contenuto rispetto alle settimane precedenti».

Nella fascia 0-2 anni, l’incidenza è di 325 (invariata rispetto alla scorsa settimana).

La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 379.1 (-1,6%).

Nella fascia tra i 6 ed 10 anni è 596.3 (invariata).

Nella fascia 11-13 anni, l’incidenza è 507.9 (+2,8 %).

Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è 392.4 (+5,5%).