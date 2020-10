Articolo »

03 ottobre 2020

03 ottobre 2020 Casale Monferrato

Maltempo Esondazione del Sesia: preoccupazione per l'innalzamento della piena di Po Protezione Civile e Amici del Po al lavoro sugli argini

di r.m.

AGGIORNAMENTO ORE 17,45 - Situazione in evoluzione per quanto riguarda l’esondazione del Sesia nei territori della Bassa. A Motta pare che inizi a calare l’allagamento in alcuni punti del territorio, mentre a Terranova ha lambito il ponte della roggia Stura sulla provinciale.

La preoccupazione si sposta sul Po dove sta transitando la piena. Arpa Piemonte ha segnalato possibili situazione di pericolo soprattutto alla confluenza del Sesia a monte del tratto valenzano. Il timore che si blocchi l’afflusso del Sesia e provochi un innalzamento del livello nella zona di Frassineto e Terranova. Il sindaco Gian Marco Argentero ci ha informati che il Po si è alzato di 30 centimetri nel'arco di 40 minuti.

«Stiamo lavorando per cercare di contenere l’argine spaccato del Sesia a Terranova, con una benna», così il presidente degli Amici del Po Massimo Sarzano, anche in rappresentanza del comitato monferrino della Protezione Civile, che continua: «Molte persone sono state evacuate, tre di queste sono state recuperate con i mezzi anfibi in una cascina delle campagne circostanti il centro abitato. La situazione non è semplice, ma rimane sottocontrollo. Abbiamo squadre impegnate anche a Santa Maria del Tempio e al cavalcavia zona Ipercoop, aree soggette ad allagamenti dopo gli acquazzoni. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore». Intanto al Palafiere Riccardo Coppo sono una ventina le persone sfollate da Terranova. Il polo della Cittadella è presidiato da Carabinieri e Croce Rossa Italiana.