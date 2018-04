Articolo »

Sport

30 aprile 2018

30 aprile 2018 Casale Monferrato

Inizia la serie degli ottavi dei play-off di Serie A2: lunedì al PalaFerraris Gara-1 tra Novipiù e Jesi

di Paolo Zavattaro

Lunedì 30 aprile alle ore 20,30 la Novipiù debutta nella serie degli ottavi di finale dei playoff di Serie A2 affrontando la Termoforgia Jesi nella prima di due gare consecutive al "PalaFerraris".

Jesi, allenata da coach Damiano Cagnazzo, arriva a questi playoff come ottava classificata del Girone Est e si è qualificata grazie al successo contro l’OraSì Ravenna nell’ultimo turno di regular season. La stella della squadra è il playmaker Marques Green, arrivato nelle Marche a metà stagione proveniente da Venezia. Nel suo curriculum la vittoria di due Coppe Italia (con Avellino e con Sassari). Miglior realizzatore è la guardia americana Kenny Hasbrouck con 18.2 punti di media con 4.0 rimbalzi e 2.9 assist. Tra gli italiani spiccano invece Pierpaolo Marini, nella scorsa stagione a Treviglio e l'esperto centro Tommaso Rinaldi, ex Rimini, Veroli e Treviso.

Nelle file della Junior non sarà disponibile per la gara Sandi Marcius, che prosegue il programma di recupero. Simone Bellan (distorsione al pollice sinistro) ha ripreso gli allenamenti con il gruppo grazie ad un bendaggio funzionale; anche Brett Blizzard si è fermato nei giorni scorsi per una distorsione alla caviglia, ma sarà regolarmente a disposizione.

Così capitan Niccolò Martinoni presenta Gara-1 contro Jesi: “Arriviamo a questi playoff molto carichi e vogliosi di continuare quanto di bello abbiamo fatto in questa stagione. Ora affrontiamo la parte che conta, quella con le partite importanti: non sarà facile, ma noi arriveremo pronti e carichi. Jesi è una squadra difficile da affrontare, ha fatto un’ottima seconda parte di stagione e ha dei giocatori davvero tosti a partire da Green e Hasbrouck, ma anche il gruppo degli italiani non è da meno. Non sarà una serie facile, ma sta a noi usare tutte le armi a nostra disposizione per cercare di batterli”.

La partita sarà arbitrata dalla terna Tirozzi, Salustri e Bartolomeo. In omaggio a tutti gli spettatori le T-shirt ufficiali con il claim “Time Is Now”, per creare un "muro rosso" sulle gradinate e le tribune. I biglietti della partita sono acquistabili anche lunedì, a partire dalle ore 11, al "PalaFerraris", con orario continuato fino all'inizio dell'incontro.

- nella foto (di Enzo Conti) lo juniorino Jamarr Sanders in azione.