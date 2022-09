Articolo »

16 settembre 2022

Sabato 17 settembre Fiera Mercato della Nocciola alla Piagera di Gabiano Una giornata dedicata alla filiera piemontese

La Fiera Mercato della Nocciola torna alla Piagera di Gabiano

di Chiara Cane

Torna sabato 17 settembre alla Piagera di Gabiano, la tradizionale Fiera Mercato Provinciale della Nocciola Piemonte giunta, quest’anno, alla sua ventesima edizione. Per l’occasione, l’area mercato sarà interamente gremita da produttori corilicoli e ortofrutticoli, veri protagonisti della giornata patrocinata da Regione, Provincia e Coldiretti Alessandria. Rinnovata anche l’area dedicata alla meccanizzazione, con l’esposizione di macchine agricole specifiche per la coltivazione, la raccolta e la lavorazione delle nocciole.

Questo, il programma: ore 10,45, apertura della fiera con saluto del sindaco Domenico Priora e delle autorità (espositori presenti già dalle ore 9); a seguire, considerazioni dell’annata corilicola a cura del responsabile corilicolo e agronomo Coldiretti Alessandria Alberto Pansecchi e andamento del mercato a livello nazionale e internazionale con Stefano Grosso. Chiuderà gli interventi il Presidente Coldiretti provinciale Mauro Bianco. Alle ore 12: degustazione di nocciole e alle ore 12,15 premiazione del concorso “Tutto il gusto della nocciola”. La giornata tornerà ad essere occasione per puntare l’attenzione sull’importanza di consolidare sempre di più i contratti di filiera per tutelare il territorio e il patrimonio agroalimentare Made in Italy e Made in Piemonte, con una particolare attenzione al territorio provinciale, sul quale insistono circa 3750 ettari di noccioleti, con circa 500 aziende coinvolte nella filiera corilicola.

Così, il presidente Bianco: «Verranno approfonditi argomenti di valenza tecnica e agronomica che hanno contraddistinto l’annata ancora in corso, anche in termini di risposta delle piante alle mutate condizioni climatiche. Inoltre, verranno fornite informazioni attinenti: tecniche colturali (raccolta, difesa sanitaria e potatura) e commercializzazione, con espliciti riferimenti all’apertura dei mercati e alla concorrenza delle nocciole turche».