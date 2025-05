Articolo »

12 maggio 2025 Casale Monferrato

A Casale Monferrato Sostegno alla genitorialità per i nuclei famigliari con figli fino a 6 anni Un accordo triennale per promuovere benessere, prevenzione e buone pratiche educative

di r.m.

È stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Città di Casale Monferrato, ASL AL, il Servizio Socio-Assistenziale del Distretto casalese e Aps Penelope per la realizzazione congiunta di attività di promozione, informazione e supporto alla genitorialità, rivolte in particolare ai nuclei familiari con figli in età 0-6 anni.

Il Protocollo, della durata triennale, nasce nell’ambito del Piano Locale di Prevenzione (PLP) promosso dall’ASL AL in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2020–2025 della Regione Piemonte.

L’accordo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento interistituzionale e non comporta flussi finanziari diretti tra gli enti, ma regolamenta le azioni attraverso successivi atti operativi. Le attività, di carattere informativo, formativo e laboratoriale, si inquadrano nelle linee guida nazionali per il sistema integrato 0-6 anni, nelle linee di indirizzo ministeriali per la promozione della salute nei “Primi 1000 giorni” di vita e rispondono a un’impostazione condivisa tra professionisti e servizi del territorio.

Tra i firmatari del progetto figurano il Family Manager comunale, la Coordinatrice pedagogica, referenti del Centro per le Famiglie “Civico 51”, dei Consultori ASL AL, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, e dei programmi PEAS e PLP dell’ASL AL.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di certificazione del Comune di Casale Monferrato come “Comune Amico della Famiglia”, avviato nel 2023 nell’ambito del relativo Network nazionale, e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche familiari inclusive, eque e partecipate.

Nell’alveo dell’accordo va a inserirsi il ciclo di eventi, dal titolo “Camminiamo insieme con le famiglie 0/6”, che propone momenti esperienziali, laboratori e incontri formativi per accompagnare e rafforzare il ruolo educativo di mamme, papà e caregiver.

Queste le iniziative già programmate:

•12 maggio: “A spasso con le mamme”, passeggiata rivolta in particolare a mamme in attesa e famiglie con bimbi di 0-3 anni organizzata in occasione della Giornata internazionale dell’Ostetrica dal Consultorio di Casale M.to in collaborazione con i Nidi d’infanzia (ore 16,45, Giardini della Stazione, Viale Decristoforis, lato rotonda).

•17 maggio: “Insieme in natura: il tempo ritrovato”, a cura di APS Penelope (ore 10:00, presso la Cittadella di Casale Monferrato, Piazza d’Armi).

•27 settembre: “Si cresce giocando… giocando si cresce”, sempre con APS Penelope (ore 10:00).

•11 e 25 ottobre, 8 novembre: “Panni stesi & calzini spaiati… Tecniche di sopravvivenza per i papà moderni”, incontri al Centro per le Famiglie “Civico 51” (ore 10:00, c.so Valentino 51/b).

Nel corso dell’autunno 2025, sono previste, inoltre:

•Passeggiata autunnale a cura dei nidi (data e luogo in via di definizione).

•“L’attenzione contesa. Come il tempo schermo modifica l’infanzia È più pericoloso dare a un bambino di tre anni un bicchiere di vetro o uno smartphone?”, incontro con l’autore dell’omonimo volume, docente e ricercatore Simone Lanza (alle ore 10,00 del 22 novembre presso il Salone Tartara, in Piazza Castello, 2).

L’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia Irene Caruso ha dichiarato: “Con questo Protocollo d’intesa e il ciclo di iniziative ‘Camminiamo insieme con le famiglie 0/6’ vogliamo rafforzare il nostro impegno verso le famiglie, soprattutto quelle con bambini nella fascia 0-6 anni, che rappresenta una fase fondamentale per lo sviluppo educativo ed emotivo. Sostenere la genitorialità significa costruire comunità più forti, inclusive e consapevoli. Il lavoro di rete tra Comune, ASL e realtà del territorio è la strada giusta per rispondere in modo concreto e tempestivo ai bisogni delle famiglie, offrendo strumenti, occasioni di confronto e momenti di crescita condivisa. Siamo orgogliosi di portare avanti questo percorso anche nell’ambito della certificazione di ‘Comune Amico della Famiglia’, perché crediamo che investire nelle famiglie significhi investire nel futuro della nostra città”.

Marzia Ferrarotti, in rappresentanza di APS Penelope ha sottolineato: “Crediamo nella valorizzazione delle professioni pedagogico-educative e nella necessità di accompagnare nel loro percorso di crescita bambin* e famiglie in rete con le altre realtà presenti sul territorio. La partecipazione a questo tavolo rappresenta per noi un primo passo in questa direzione”.

ASL AL, in una nota rilasciata per l’occasione, ha affermato: “Il protocollo d’Intesa siglato con il Comune di Casale M.to esprime e concretizza l’impegno condiviso a rendere sempre più forte e sostenibile la rete dei servizi dedicati alla promozione della salute dei bambini, delle mamme e delle famiglie, secondo il modello del Nurturing Care “le cure che nutrono” per proteggere, promuovere e sostenere il migliore sviluppo possibile per tutte le bambine e i bambini nei primi 1000 giorni”.