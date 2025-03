Articolo »

25 marzo 2025

Mercoledì 26 febbraio Nuovo intervento di forestazione nel Parco del Po a Valenza Il progetto “Le città che respirano”, lanciato da Nespresso

di r.m.

Mercoledì 26 marzo alle ore 11 inaugurazione dell’intervento di forestazione all’interno del Parco Naturale del Po piemontese a Valenza. Nell’occasione interverranno Emanuela Sarzotti, direttrice delle Aree Protette del Po Piemontese, Luca Cristaldi, tecnico forestale Ente di gestione Aree protette Po piemontese, Silvia Totaro, Sustainability & SHE Manager di Nespresso Italiana, Elena Piazza, responsabile dei Progetti di Forestazione di AzzeroCO 2, Sergio Capelli, direttore Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

L’intervento di forestazione è stato realizzato con l’obiettivo di incrementare la copertura arborea di 10.000 mq complessivi, suddivisi in tre aree contigue situate nel Bosco Musolino, nella fascia di esondazione del Po. Una zona soggetta a fenomeni di piena in cui il bosco agisce come barriera naturale capace di attenuare gli effetti delle inondazioni aiutando a rallentare il deflusso delle acque, riducendo l'impatto delle piene e limitando i danni alle aree circostanti.

Le mille nuove piante messe a dimora in quest’area contribuiranno a rafforzare la resilienza dell’area di fronte a eventi climatici estremi, sempre più frequenti e difficili da prevedere.