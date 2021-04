Articolo »

01 aprile 2021

01 aprile 2021 Casale Monferrato

Da oggi, giovedì 1° aprile Il Palafiere di Casale aperto per le vaccinazioni Inaugurato da Alberto Cirio, presidente della Regione, e dal sindaco Federico Riboldi

Un momento dell'inaugurazione del centro vaccinale al Palafiere di Casale Monferrato

di r.m.

Oggi, giovedì 1° aprile, alle ore 17,30 è stato inaugurato il centro vaccinale al Palafiere di Casale Monferrato. Alla cerimonia ufficiale è intervenuto Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, accolto dal sindaco Federico Riboldi.

Per il Governatore «vaccinare è un'impresa e questa è l'impresa più importante. Avevamo come obiettivo le ventimila somministrazioni al giorno entro il 31 marzo e lo abbiamo quasi raggiunto. Ora si tratta di aumentare questo numero confidando nell'arrivo di maggiori dosi: a maggio vorremo arrivare sulle quarantamila».

Il presidente ha fatto i complimenti per l'organizzazione e per la struttura messa a disposizione dalla città: «Serve anche un esercito di vaccinatori per portare a termine il più presto possibile questa impresa». E il sindaco gli ha fatto eco: «Ci impegneremo giorno e notte».