18 agosto 2024 Villamiroglio

Decima edizione “Voci di Notte”: per la mail art ben 237 opere Premiazione sabato 31 agosto

di Chiara Cane

Sono stati numerosi i partecipanti, italiani e stranieri, alla X Edizione del Concorso letterario per opere inedite, al progetto Mail Art e alla II Edizione del Multimedia Arts Call “Voci di Notte – vite/vino” indetti dall’Associazione Echorama, in occasione dell’anno di Gran Monferrato e Alto Monferrato Capitale Europea del Vino.

La giura, composta dagli scrittori Giorgio Baietti, Fioly Bocca e Maevee Sandonati e dal presidente dell’Associazione Echorama Laura Chiarello, sta ora vagliando le opere letterarie per poi esprimere i vincitori sabato 31 agosto (ore 21), in occasione della serata-evento in programma a Villamiroglio (frazione Vallegioliti).

Durante la serata verrà data lettura le opere migliori, in un’alternanza di brani e poesie intervallate da brani musicali curati dal cantautore, scrittore, cantastorie e musicista folk Ricky Avataneo. Appassionato di cultura popolare e animatore musicale in campo sociale, come solista e in varie formazioni, Avataneo si esibisce in concerti, eventi e festival collaborando con musicisti folk in Piemonte e in Toscana.

Nel corso della serata verrà anche presentata l’antologia del concorso, per poi concludere l’evento con un rinfresco. Serata ad ingresso gratuito.

Al progetto di Mail Art, invece, sono state presentate 237 opere realizzate da 175 artisti di 34 diverse Nazioni, quali: Argentina, Australia, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, India, Italia, Kosovo, Libano, Lituania, Malesia, Messico, Nepal, Perù, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay e Venezuela. Le opere verranno esposte in autunno a Casale Monferrato.

Infine, la seconda Multimedia Arts Call ha visto la partecipazione di 33 artisti di 9 Paesi del Mondo: Argentina, Bolivia, Brasile, Germania, Italia, Romania, Stati Uniti, Turchia e Venezuela, che hanno proposto 46 opere realizzate con diverse tipologie di arti multimediali.

Per entrambi i progetti artistici le opere sono online nel blog vitevinoartcalls.wordpress.com, dove sono disponibili anche cataloghi digitali e mostre virtuali.

Iniziativa promossa con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Casale Monferrato, dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte e del Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese. Info su: www.vocidinotte.it.