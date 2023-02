Articolo »

Attualità

03 febbraio 2023

03 febbraio 2023 Casale Monferrato

Venerdì 3 febbraio Il tramonto e il Monviso dal nostro Monferrato La foto di Paolo Vairo

di r.m.

«Gentile Direttore, le mando lo spettacolo che mi si è parato innanzi pochi istanti fa ... non so se la foto renda merito, ma da restare veramente a bocca aperta!». È il messaggio che ci ha inviato Paolo Vairo, un nostro lettore. È il tramonto di oggi, venerdì 3 febbraio, una giornata piuttosto "calda" rispetto a quelle fredde di inizio settimana.

E le previsioni meteo di Arpa parlano di un weekend in Monferrato ancora mite: «Un robusto anticiclone di origine atlantica si espande sull’Europa occidentale, mentre una saccatura polare discende gradualmente sui Balcani; tale situazione manterrà tempo in gran parte soleggiato sul Piemonte fino a domenica mattina, associato a venti sostenuti in quota e condizioni di foehn nelle vallate alpine fino agli sbocchi vallivi, a tratti estese alle pianure orientali. Domenica un flusso di correnti orientali nei bassi strati determinerà un parziale aumento della copertura sulle zone pedemontane e di pianura che precederà la discesa di un nucleo di aria fredda sul Piemonte che potrà causare un po’ di nevischio fino a bassa quota lunedi mattina».