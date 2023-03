Articolo »

Comprensorio

12 marzo 2023

12 marzo 2023 Giarole

Giornata Internazionale A Giarole incontro con Me.dea per la festa della donna L'attività del Centro Antiviolenza di Casale sul territorio

L'iniziativa con le volontarie del centro Me.dea a Giarole

di Massimo Castellaro

Domenica scorsa il Comune di Giarole in collaborazione con l’Avis, la Pro Loco e l’Oratorio, ha organizzato un incontro con alcune rappresentanti dell’associazione Me.dea Centro Antiviolenza di Casale Monferrato e Alessandria.

L’evento è nato con lo scopo di far conoscere l’associazione a sostegno delle donne, le sue finalità e le modalità con le quali opera sul territorio. Piazza Vittorio Veneto è stata addobbata con dei fiocchi rossi e con dei cartelloni che illustrano quella che è tutt’ora la situazione delle donne in Italia e nel mondo, sottolineando quanto ancora si debba lavorare per ottenere una parità di genere. Dopo l’introduzione del sindaco Giuseppe Pavese con la presidente del Consiglio dei Ragazzi Sofia D’Amato, della Presidente dell’Avis sez. di Giarole Fabrizia Baa e del parroco don Simone Viancino, la parola è passata all’operatrice di Me.dea, Silvia Cantamessa.

“Il suo intervento è stato molto emozionante e sentito – riferiscono dal paese monferrino - coinvolgendo i presenti con parole toccanti e profonde per spiegare quale sia il lavoro dell’Associazione presso cui opera. Alla fine dell’intervento, i ragazzi dell’Oratorio hanno ornato la Piazza con tantissimi lumini accesi all’imbrunire, che hanno reso l’atmosfera particolarmente suggestiva e hanno coadiuvato Silvia a deporre una pianta di mimosa come simbolo e ricordo della giornata”.

La serata si è poi conclusa nei locali della Pro Loco che ha offerto un aperitivo.